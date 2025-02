Köln – Drei Jahre nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat sich der ehemalige ukrainische Vize-Verteidigungsminister Vitaliy Deynega zuversichtlich gezeigt, dass ein Land dem Druck der Angreifer weiter standhalten kann.

„Russland wird in diesem Jahr keine Gebietshauptstädte erreichen und eine enorme Anzahl von Soldaten verlieren – selbst wenn die USA ihre Unterstützung für uns vollständig einstellen“, sagte Deynega der Kölnischen Rundschau:

Deynega hielt den Europäern vor, dass ihre Armeen „katastrophal unvorbereitet auf die neue Art der Kriegsführung“ seien, wie sie derzeit stattfinde. Er schlug den Europäern gemeinsame Entwicklung von Rüstungstechnologien und die gemeinsame Produktion von Drohnen vor.

„Munition und Waffen sind eine Frage der Wirtschaft – und eure Wirtschaft ist deutlich größer als die russische“, sagte er an die Adresse der westeuropäischen Staaten.

US-Präsident Donald Trump drängt seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj weiterhin dazu, die USA mit Rohstoffen zu versorgen, um sich die Unterstützung Amerikas zu sichern und Washington für seine Kriegshilfe zu entschädigen.

Die Trump-Regierung hat vorgeschlagen, 50 Prozent der seltenen Erden der Ukraine für sich zu beanspruchen. Dazu gehören Graphit, Uran, Titan und Lithium, das ein wichtiger Bestandteil von Elektroauto-Batterien ist.

US-Finanzminister Scott Bessent sagte, er erwarte, dass die beiden Länder in dieser Woche eine Einigung erzielen, die den USA den Zugang zu den Bodenschätzen der Ukraine ermöglicht.

„Trump konzentriert sich auf die Mineralien der Seltenen Erden – und nicht auf landwirtschaftliche Produkte oder andere Ressourcen – da diese für die US-Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie wertvoll sind und ein Druckmittel im Wettbewerb der USA mit China um Ressourcen darstellen“, so Jessica Genauer, Dozentin für Internationale Beziehungen an der Flinders University.

Die Ukraine verfügt über große Vorkommen an wichtigen Mineralien wie Lithium, Titan und Neodym, die für Elektrofahrzeuge, saubere Energie und die Rüstungsproduktion unerlässlich sind. Diese Ressourcen sind über 14 Billionen Euro wert.

