Davutoglu möchte Gaza als türkische Autonomieregion

Ankara – Der ehemalige türkische Ministerpräsident und Vorsitzende der Zukunftspartei Ahmet Davutoglu hat vorgeschlagen, den Gazastreifen zu einer autonomen Region der Türkei zu machen, bis ein palästinensischer Staat gegründet wird.

In einer Rede betonte er die historischen Bindungen zwischen der Türkei und dem Gazastreifen. Davutoglu schlug vor, ein Referendum abzuhalten, um die Palästinenser darüber entscheiden zu lassen.

„Der Gazastreifen war rechtmäßiger Teil des Osmanischen Reiches und sowohl das britische Mandat als auch die israelische Besetzung des Gazastreifens waren illegal“, so Davutoglu weiter.

Davutoglu ist Gründer und Vorsitzender der Gelecek Partisi. (Zukunftspartei). Er war von August 2014 bis Mai 2016 Vorsitzender der Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung (AKP) und Ministerpräsident der Türkei.

Am 5. Mai 2016 erklärte Davutoglu, dass er beim Sonderparteitag der AKP am 22. Mai nicht mehr für den Parteivorsitz der AKP kandidieren wolle, und nach der Wahl seines Nachfolgers im Parteivorsitz trat er am 22. Mai 2016 als Ministerpräsident zurück und aus der AKP aus. In den Folgejahren gründete Davutoglu die Gelecek Partisi.

Am 4. Februar erklärte US-Präsident Donald Trump, die USA würden den Gazastreifen „übernehmen“ und die Palästinenser im Rahmen eines außergewöhnlichen Wiederaufbauplans, der die Enklave in „die Riviera des Nahen Ostens“ verwandeln könnte, anderswo ansiedeln. Er nannte Jordanien als eines dieser möglichen Orte.

Sein Vorschlag wurde von den Palästinensern, den arabischen Ländern und vielen anderen Nationen auf der ganzen Welt, darunter Kanada, Frankreich, Deutschland und das Vereinigte Königreich, auf das Schärfste verurteilt.

