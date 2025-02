Erdoğan: Niemand kann den Palästinensern Gaza wegnehmen

Jakarta – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte am Donnerstag, dass niemand den Palästinensern den Gazastreifen wegnehmen könne, und fügte hinzu: „Ich sehe es als eine große Bedrohung für den Weltfrieden an, dass Trump ein solches Abkommen mit einem Mörder namens Netanjahu schließt.“

Eine solche Vereinbarung mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu stelle für den Weltfrieden eine große Gefahr dar, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu.

Am 4. Februar erklärte US-Präsident Donald Trump, die USA würden den Gazastreifen „übernehmen“ und die Palästinenser im Rahmen eines außergewöhnlichen Wiederaufbauplans, der die Enklave in „die Riviera des Nahen Ostens“ verwandeln könnte, anderswo ansiedeln. Er nannte Jordanien als eines dieser möglichen Orte.

Sein Vorschlag wurde von den Palästinensern, den arabischen Ländern und vielen anderen Nationen auf der ganzen Welt, darunter Kanada, Frankreich, Deutschland und das Vereinigte Königreich, auf das Schärfste verurteilt.

Erdogan bezeichnete den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu als „Gangster“, der sich sowohl den nationalen Justizbehörden als auch den Entscheidungen des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) entzogen habe.

Der Internationale Strafgerichtshof erließ im November letzten Jahres Haftbefehle gegen Netanjahu und seinen ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza.

Israel muss sich wegen seines Krieges gegen die Enklave auch wegen Völkermordes vor dem Internationalen Gerichtshof verantworten.

Der südafrikanische Außenminister hat versprochen, die Völkermordklage gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof fortzusetzen, obwohl Donald Trump das Land für seine „aggressive“ Haltung gegenüber dem US-Verbündeten bestraft hat.

Es gebe „keine Chance“, dass Südafrika die Klage vor dem IGH trotz Trumps Drohungen zurückziehe, sagte Ronald Lamola der Financial Times. „Zu unseren Prinzipien zu stehen, hat manchmal Konsequenzen, aber wir bleiben dabei, dass dies wichtig für die Welt und die Rechtsstaatlichkeit ist“, sagte er in einem Interview.

Südafrika hat Ende 2023 ein Verfahren gegen Israel vor dem IGH eingeleitet, in dem es Israel beschuldigt, während seines Krieges gegen die Hamas im Gazastreifen gegen die internationalen Gesetze zum Völkermord verstoßen zu haben, was Israel vehement bestreitet. Während eine endgültige Entscheidung noch aussteht, hat das Gericht im vergangenen Jahr Sofortmaßnahmen verhängt, die Israel anweisen, den Schaden zu begrenzen.

Der US-Präsident unterzeichnete letzte Woche eine Anordnung zur „Einstellung ausländischer Hilfe oder Unterstützung“ für Südafrika als Vergeltung für den IGH-Fall und ein neues Gesetz zur Enteignung von Land, von dem er behauptet, dass es darauf abzielt, Eigentum der afrikanischen weißen Minderheit des Landes zu beschlagnahmen.

Die USA warfen Südafrika außerdem vor, mit dem Iran zusammenzuarbeiten, um „kommerzielle, militärische und nukleare Vereinbarungen zu entwickeln“, während Außenminister Marco Rubio erklärte, er werde ein G20-Treffen in Südafrika – dem diesjährigen Gastgeber – wegen der Politik des Landes auslassen.

Trumps Kampagne gegen Südafrika ist zu einer großen Herausforderung für die Koalitionsregierung geworden, die befürchtet, dass nicht nur 440 Millionen Dollar an Hilfsgeldern, sondern auch der zollfreie Zugang zu den US-Märkten im Rahmen des African Growth and Opportunity Act (Agoa) in Gefahr ist.

“No one can take Gaza from the Palestinians.” I agree with President Erdoğan. It’s not just about politics; it’s about basic human dignity and rights. The world must stand up for Gaza’s future, not just accept more injustice. https://t.co/QnVmpu3D1M

— Hafsah Jilan (@HafsahJilan9) February 14, 2025