Erdogan-Treffen: Historische Schritte für Aleviten

Ankara – Ahmet Uğurlu, eine der führenden Persönlichkeiten des alevitischen Glaubens, traf am heutigen Montag den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan

Der Besuch des Geistlichen, der zu den wichtigsten Persönlichkeiten zählt, die die kulturelle Vielfalt der Türkei symbolisieren, wurde als bedeutender Schritt in Richtung sozialer Einheit und kultureller Interaktion interpretiert.

Im Hinblick auf neue Regelungen und Unterstützung für die alevitische Gemeinschaft werde es zahlreiche neue Schritte geben.

Der Medienberichten zufolge 95-jährige Uğurlu bezeichnete etwa das zu dem im Ministerium für Kultur und Tourismus neu eingerichtete alevitisch-bektaschische Kultur- und Cemevi-Präsidium als „historischen Schritt“. „Unser Präsident hat der alevitischen Gemeinschaft die Freiheit der Religionsausübung gewährt“, sagte Uğurlu.

Uğurlu:

„Ein Schritt, der seit der Gründung der Republik nicht unternommen wurde, ist getan worden. Es ist eine sehr wertvolle Entwicklung, um die Bedürfnisse unserer Friedhöfe zu erfüllen und den den alevitischen Geistlichen Personal zur Verfügung zu stellen. Wir haben unseren Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan verkannt. Dieser Schritt wird als Brücke dienen, die alevitische und sunnitische Gemeinschaften einander näher bringen wird. Der Islam ist eine Religion des Friedens, und solche Initiativen werden den Frieden stärken.“

Protest für Gaza

Am 1. Januar 2025 war der Marsch zur Unterstützung des Gazastreifens, der in der osttürkischen Stadt Erzincan stattfand, ein herausragendes Ereignis, das die Solidarität der alevitisch-sunnitischen Gemeinschaften widerspiegelte. Ahmet Uğurlu nahm an dem Marsch teil und gab eine Botschaft der Einheit und Solidarität ab.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu’yu Külliye’de kabul etti. Ahmet Uğurlu, 1 Ocak’ta Erzincan’da binlerce kişinin katıldığı Gazze yürüyüşüne öncülük etmişti.https://t.co/5mIb1QTXui pic.twitter.com/soDhOJXHoF — serbestiyet (@serbestiyetweb) January 20, 2025

