Türkei: Syrer feiern auf den Straßen Assads Sturz

Istanbul – Syrer in der ganzen Türkei haben am Sonntag den Sturz des syrischen Machthabers Baschar Hafiz al-Assad gefeiert.

In vielen Städten gingen die Syrer mit türkischen und syrischen Fahnen auf die Straßen, skandierten Parolen und feierten den Sturz der Regierung. Bilder der Feiern wurden in den sozialen Medien geteilt.

Die Feierlichkeiten, die gestern Abend in Istanbul begannen, weiteten sich auf die gesamte Türkei aus. Mit Anbruch des Tages versammelten sich die Syrer in ihren Vierteln und begannen zu feiern.

In der Fatih-Moschee in Istanbul feierten Türken und syrische Einwanderer während des gemeinsamen Morgengebets den Sturz des des Assad-Regimes.

Syrische Rebellen erklärten den Sturz von Präsident Baschar al-Assad, nachdem sie am Sonntag die Kontrolle über Damaskus übernommen hatten. Sie zwangen ihn zur Flucht und beendeten die jahrzehntelange Herrschaft seiner Familie nach mehr als 13 Jahren Bürgerkrieg in einem seismischen Moment für den Nahen Osten.

Die Rebellen versetzten auch dem Einfluss Russlands und Irans in Syrien im Herzen der Region einen schweren Schlag – Verbündete, die Assad in kritischen Phasen des Konflikts unterstützt hatten.

Die Rebellen erklärten, sie seien in die Hauptstadt eingedrungen, ohne dass es Anzeichen für einen Einsatz der Armee gegeben hätte. Tausende von Menschen in Autos und zu Fuß versammelten sich auf einem Hauptplatz, winkten und skandierten „Freiheit“ von einem halben Jahrhundert der Herrschaft der Assad-Familie, wie Zeugen berichteten.

Es wurden Menschen gesehen, die in den Al-Rawda-Präsidentenpalast eindrangen. Die Rebellen erklärten, dass Gefangene aus einem großen Gefängnis am Stadtrand von Damaskus befreit worden seien, in dem die syrische Regierung Tausende festgehalten hatte.

„Wir feiern mit dem syrischen Volk die Nachricht von der Befreiung unserer Gefangenen und der Befreiung von ihren Ketten“, erklärten die Rebellen.

Auch die iranische Botschaft wurde von syrischen Rebellen gestürmt, wie der englischsprachige iranische Sender Press TV berichtete.

Die Hisbollah, die Assad jahrelang entscheidend unterstützt hat, zog am Samstag alle ihre Kräfte aus Syrien ab, als sich die Rebellengruppen der Hauptstadt Damaskus näherten.

Assad, der sich seit dem plötzlichen Vormarsch der Rebellen vor einer Woche nicht mehr in der Öffentlichkeit geäußert hat, verließ am Sonntag Damaskus mit unbekanntem Ziel, wie zwei ranghohe Armeeoffiziere den Nachrichtenagenturen mitteilten.

Sein Aufenthaltsort – und der seiner Frau Asma und der beiden Kinder – ist nach wie vor unbekannt. Das russische Außenministerium erklärte, Assad habe sein Amt niedergelegt und das Land verlassen, nachdem er eine friedliche Machtübergabe angeordnet hatte.

Die syrische Rebellenkoalition erklärte, sie arbeite weiter daran, die Übergabe der Macht in Syrien an ein Übergangsregierungsorgan mit vollen Exekutivbefugnissen abzuschließen.

„Die große syrische Revolution ist von der Phase des Kampfes für den Sturz des Assad-Regimes zum Kampf für den gemeinsamen Aufbau eines Syriens übergegangen, das den Opfern seines Volkes gerecht wird“, heißt es in einer Erklärung.