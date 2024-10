Am Flughafen nur noch Drei-Minuten-Umarmungen

Wellington – Ein neuseeländischer Flughafen hat längere Umarmungen zum Abschied beim Abflug verboten – die letzte Umarmung darf nur drei Minuten dauern.

Auf dem Schild am Flughafen Dunedin steht „max. Umarmungszeit 3 Minuten“, und es wird vorgeschlagen, „für längere Verabschiedungen bitte den Parkplatz zu benutzen“.

Der Flughafen Dunedin auf der Südinsel Neuseelands hat eine hitzige Diskussion ausgelöst, als er vor kurzem eine Drei-Minuten-Beschränkung für Umarmungen in seiner Landezone einführte.

Die Entscheidung des Flughafens hat in den sozialen Medien gemischte Reaktionen hervorgerufen. Einige Nutzer äußerten sich empört über die Einschränkung des Kuschelns, während andere überrascht waren, dass der Flughafen immer noch einen kostenlosen Abholbereich anbietet. In den Kommentaren zu einem Facebook-Beitrag, der sich viral verbreitete, gab es sowohl Kritik als auch Anerkennung für diese Regelung.

Daniel De Bono, Geschäftsführer des Flughafens Dunedin, erläuterte in einem Interview mit dem neuseeländischen Radiosender RNZ die Gründe für die Begrenzung der Umarmungszeit.

Er beschrieb Flughäfen als „Brutstätten der Emotionen“ und zitierte eine Studie, die besagt, dass eine 20-sekündige Umarmung ausreicht, um das „Liebeshormon“ Oxytocin freizusetzen.

Er argumentierte, dass mehr Menschen diese kurzen, aber bedeutungsvollen Umarmungen erleben können, wenn die Menschen schnell weitergehen.

Das Parkhaus des Flughafens bietet eine Alternative für diejenigen, die sich länger verabschieden wollen, da es einen 15-minütigen kostenlosen Besuch ermöglicht, sagte er. De Bono räumte ein, dass der Parkplatz im Laufe der Jahre „interessante Dinge“ erlebt hat, und spielte damit auf die Vielfalt der emotionalen Abschiede an, die dort stattfinden.

