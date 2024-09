Türkei wird Europas drittgrößter Fahrzeughersteller

Die jährliche Automobilproduktion der Türkei ist von 357.000 auf 1,468 Millionen gestiegen, so der türkische Minister für Industrie und Technologie.

Istanbul – Die jährliche Automobilproduktion der Türkei ist von 357.000 Tausend auf 1,468 Millionen gestiegen, so der türkische Minister für Industrie und Technologie Mehmet Fatih Kacır.

„Unsere jährliche Automobilproduktion ist von 357 Tausend auf 1 Million 468 Tausend gestiegen. Die Türkei ist inzwischen der drittgrößte Automobilhersteller in Europa“, sagte der Minister während seiner Rede auf der ANKIROS Fachmesse für Metallverarbeitung in Istanbul.

Die Automobilindustrie ist der führende Exportsektor der Türkei. Der Sektor hat die Türkei zu einem globalen Zentrum für Forschung und Entwicklung sowie für die Produktion von Automobilen gemacht. Türkische Automobilunternehmen wie TEMSA, Otokar und BMC gehören zu den weltweit größten Herstellern von Lieferwagen, Bussen und Lkw.

Im Jahr 2022 produzierte die Türkei 1.352.648 Kraftfahrzeuge und belegte damit den 13. Platz in der Welt (die Produktion erreichte ihren Höhepunkt mit 1.695.731 Kraftfahrzeugen im Jahr 2017, als die Türkei ebenfalls auf Platz 13 lag).

Im Jahr 2017 gingen fast 85 % der Exporte nach Europa. Zu den ausländischen Automobilherstellern mit Produktionsstätten in der Türkei gehören Fiat/Tofaş, Oyak-Renault, Hyundai, Toyota, Ford Otosan.

Im Jahr 2019 wurden zudem die in der Türkei entwickelten und mit dem italienischen Designbüro Pininfarina entworfenen E-Fahrzeuge des einheimischen Herstellers TOGG vorgestellt.

Die Weltwirtschaft durchhlaufe eine Phase, in der die Lieferketten umgestaltet werden und der technologische Wettbewerb von Tag zu Tag an Dynamik gewinnt, so der Minister weiter.

Kacır erklärte, dass die Messe im Mittelpunkt des Interesses von mehr als 1100 in- und ausländischen Ausstellern und Zehntausenden von Besuchern stand. Dank der in den letzten 22 Jahren umgesetzten politischen Maßnahmen habe das Land eine starke und wohlhabende Türkei mit einem Ökosystem für Forschung und Innovation, geplanten Industriegebieten und qualifizierten Humanressourcen aufgebaut.

