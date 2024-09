Teilen

Ankara – Die Türkei hat China und die USA überholt und ist nun der weltweit größte Lieferant von UAVs und UCAVs (unbemannte Luftfahrzeuge, Kampfdrohnen). Der Erfolg der türkischen UAVs und UCAVs auf den Kriegsschauplätzen wie Aserbaidschan, Ukraine oder Libyen, hat die Exporte erhöht.

Das Center for a New American Security (CNAS) hat einen Bericht über den Weltmarkt für militärische UAVs und Drohnen veröffentlicht. Dem Bericht zufolge ist die Türkei aufgrund ihrer erfolgreichen Leistungen in den letzten Jahren zum weltweit größten Lieferanten von UAVs und Drohnen geworden.

„In den letzten 30 Jahren hat sich die Drohnentechnologie immer weiter verbreitet, wobei immer mehr Staaten und nichtstaatliche Akteure unbemannte Systeme erwerben. Die Tage der israelischen und amerikanischen Vorherrschaft auf dem Drohnenmarkt sind längst vorbei. Das von den USA selbst auferlegte Festhalten am Raketentechnologie-Kontrollregime (MTCR) hat zu einer Konkurrenz mit China und der Türkei geführt, die Washingtons Möglichkeiten, die Verbreitung von Drohnen zu beeinflussen und Drohnendiplomatie zu betreiben, einschränkt und damit einen Weg des US-Einflusses verengt“, so der Bericht des CNAS.

65 Prozent der Verkäufe entfallen auf die Türkei

Seit 2018 haben China, die Türkei und die Vereinigten Staaten insgesamt 69 bewaffnete Militärdrohnen an 40 verschiedene Länder verkauft. Während auf die Türkei 65 % dieser Verkäufe entfielen, machte China 26 % und die Vereinigten Staaten nur 8 % der Verkäufe aus.

Während Chinas UAV- und Drohnenverkäufe 2014 ihren Höhepunkt erreichten, überholte die Türkei China bis 2021 und wurde zum weltweit größten Lieferanten.

Erfolge in Kriegsgebieten steigert Exporte

Dem Bericht zufolge hat der erfolgreiche Einsatz türkischer UAVs und Drohnen auf den Kriegsschauplätzen in Libyen, Berg-Karabach und der Ukraine sowie die positive Medienberichterstattung über diesen Einsatz die türkischen UAVs und Drohnen an die Spitze katapultiert.

Bayraktar TB2 wird von Experten als eine Drohne beschrieben, die das Gefechtsfeld verändert hat. Sie wird nicht nur von Ländern in Asien und Afrika, sondern auch von NATO- und EU-Mitgliedstaaten bevorzugt. Ab September 2024 sind Bayraktar TB2-Drohnen in den Beständen von sechs NATO-Mitgliedsstaaten und vier EU-Mitgliedsstaaten im Einsatz und erfüllen weiterhin erfolgreich ihre Aufgaben.

