Türkei Frauen belegen erste Plätze in allen Militärakademien

Istanbul – Die diesjährige Abschlussfeier der Militärakademien stand ganz im Zeichen der Frauen.

Die Luftwaffenakademie der Nationalen Verteidigungsuniversität (MSÜ) im Istanbuler Stadtteil Bakırköy hat bei der feierlichen Übergabe der Diplome und Fahnen eine Premiere gefeiert: Weibliche Studenten waren die Abschiedsrednerinnen aller drei Kadettenschulen.

Zum ersten Mal in der Geschichte der türkischen Streitkräfte (TAF) waren die besten Absolventen der Land-, Luft- und Seekriegsakademien weibliche Leutnants. Leutnant Ebru Eroğlu von der Heeresoffiziersschule, Leutnant İkra Kuyumcu von der Luftwaffenoffiziersschule und Leutnant Şeyda Yıldırım von der Marineoffiziersschule haben Geschichte geschrieben und neue Wege in den türkischen Streitkräften beschritten.

Bei der Abschlussfeier sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan: „In diesem Jahr hat eines unserer Mädchen bei der Abschlussfeier der Heeresoffiziersschule den ersten Platz belegt, was uns besonders bewegt hat. Heute belegte eines unserer Mädchen den ersten Platz an der Marineoffizierschule. Auch an der Luftwaffenoffizierschule wird eines unserer Mädchen den ersten Platz belegen.“

