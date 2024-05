USA: Israel schlägt Waffenruhe und Gaza-Abzug vor

Washington – Israel hat der Hamas einen neuen Vorschlag für einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln gemacht. Das teilt US-Präsident Joe Biden während einer Pressekonferenz mit.

Biden sagte, der dreiteilige Plan sei der Hamas über Katar übermittelt worden und würde „letztlich zu einem dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen und zur Freilassung aller Geiseln führen, die dort seit acht Monaten festgehalten werden“.

Biden sagte im Weißen Haus, der Vorschlag sei das Ergebnis intensiver diplomatischer Bemühungen seines Teams. Der Plan wurde der Hamas über Katar, einem der wichtigsten Vermittler bei den Verhandlungen, übermittelt.

Die erste Phase des Plans würde mit einem sechswöchigen vollständigen Waffenstillstand beginnen, der den Rückzug der israelischen Streitkräfte aus den bewohnten Gebieten des Gazastreifens und die Freilassung von Frauen und Kindern als Geiseln vorsieht, so Biden. Diese erste Phase würde auch eine Flut von humanitärer Hilfe beinhalten, mit 600 Lastwagen, die täglich Hilfsgüter nach Gaza bringen, berichtet CNN News.

Biden erklärte weiter, dass Israel und die Hamas in dieser ersten Phase einen dauerhaften Waffenstillstand aushandeln würden und räumte ein, dass es dabei große Hürden geben könnte.

„Ich will ehrlich zu Ihnen sein, es gibt eine Reihe von Dingen, die ausgehandelt werden müssen, um von Phase eins zu Phase zwei überzugehen“, sagte er.

Der US-Staatschef sagte, dass Phase zwei erst dann beginnen werde, wenn alle Vereinbarungen getroffen seien. Diese zweite Phase würde die Freilassung aller lebenden Geiseln im Austausch gegen in Israel inhaftierte Palästinenser beinhalten.

Die letzte Phase wäre der Beginn eines umfassenden Wiederaufbauplans im Gazastreifen, und die letzten Überreste der Geiseln würden an ihre Familien zurückgegeben werden.

„Ich habe die israelische Führung aufgefordert, sich hinter diese Vereinbarung zu stellen, unabhängig davon, welcher [politische] Druck entsteht“, sagte Biden.

