Istanbul – Fenerbahçe, einer der renommiertesten türkischen Fußballvereine, ist nach der Trennung von İsmail Kartal auf der Suche nach einem neuen Trainer. Dies hat den Spekulationen Tür und Tor geöffnet, wobei sich ein bestimmter portugiesischer Manager mit einer Vorliebe für Tafelsilber als überraschender Favorit herausgestellt hat: José Mourinho.

Mourinho, dreimaliger Champions-League-Sieger mit Porto, Inter Mailand und Real Madrid, hat einen prall gefüllten Trophäenschrank mit nationalen und europäischen Titeln vorzuweisen. Allerdings waren seine letzten Stationen als Trainer nicht so erfolgreich, so dass er 2021 Tottenham Hotspur und dieses Jahr Roma verließ.

Warum also die Verbindung zu Fenerbahçe?

Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens ist Mourinhos Erfahrung als Trainer unbestreitbar. Trotz der jüngsten Schwierigkeiten ist seine Fähigkeit, Spieler zu motivieren und Trophäen zu gewinnen, ein verlockendes Angebot für jeden ambitionierten Verein. Zweitens könnte Fenerbahçe, das sich danach sehnt, wieder türkischer Meister zu werden, in Mourinhos Erfahrung den Schlüssel sehen, um den Erzrivalen Galatasaray endlich zu entthronen.

Drittens ist da der finanzielle Aspekt. Mourinho ist zwar teuer, aber er könnte erhebliche Sponsorengelder und Aufmerksamkeit auf den Verein lenken, was die finanziellen Aufwendungen für seine Dienste kompensieren könnte.

Doch es bleiben Zweifel. Mourinhos Fußball, der oft als pragmatisch und defensiv beschrieben wird, könnte bei Fenerbahçes leidenschaftlicher Fangemeinde, die an einen offensiveren Stil gewöhnt ist, keinen Anklang finden. Darüber hinaus werfen seine Schwierigkeiten, sich auf jüngere Spieler einzustellen, und seine gut dokumentierten Auseinandersetzungen mit Schiedsrichtern und Vereinsfunktionären die Frage auf, ob er für den derzeitigen Umbruch des Klubs der richtige Mann wäre.

Es bleibt abzuwarten, ob Mourinho in der nächsten Saison in der Süper Lig auf dem Platz stehen wird. Eines ist jedoch sicher: Die Aussicht, dass der „Special One“ Fenerbahçe leiten wird, hat die türkische Fußballszene in Aufruhr versetzt und verspricht ein spannendes Kapitel, sollte es zustande kommen.