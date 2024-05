Netanjahu vergleicht Haftbefehle gegen ihn mit dem Holocaust

Tel Aviv – In einer Rede hat der israelische Premierminister die möglichen Haftbefehle des Internationalen Gerichthofs gegen ihn mit dem Holocaust während des Zweiten Weltkrieges in Verbindung gebracht, berichtet Times of Israel.

Sollte der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen und den mutmaßlichen Kriegsverbrechen Israels gegen die palästinensische Zivilbevölkerung Haftbefehle gegen führende israelische Politiker und Militärs erlassen, würde dies ein „beispielloses antisemitisches Hassverbrechen“ darstellen, sagte Benjamin Netanjahu am Dienstag.

„Die Möglichkeit, dass sie Haftbefehle wegen Kriegsverbrechen gegen Kommandeure der IDF und führende Regierungsmitglieder ausstellen werden, ist ein Skandal historischen Ausmaßes“, sagte der Premierminister.

„Achtzig Jahre nach dem Holocaust erwägen die internationalen Gremien, die gegründet wurden, um einen weiteren Holocaust zu verhindern, dem jüdischen Staat das Recht abzusprechen, sich gegen diejenigen zu verteidigen, die gekommen sind, um einen Völkermord an uns zu begehen, und sie arbeiten immer noch aktiv daran“, so Netanjahu in einer Videoerklärung weiter.

The arrogance of the colonizer

You have to hear this to believe this.

Netanyahu invoking the Holocaust to explain why Israeli leaders can not be held accountable for war crimes, crimes against humanity and genocide forgetting that the entire world order was built in reaction to… pic.twitter.com/gcHNOg8XGy

— Ambassador Majed Bamya 🇵🇸 (@majedbamya) April 30, 2024