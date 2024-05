Immer gut versorgt – Tipps für die ideale Reiseapotheke

Mit der richtigen Reiseapotheke im Gepäck lässt sich so manche Schwierigkeit auch fern von zuhause meistern. Worauf dabei zu achten ist, sehen wir uns in diesem Artikel an.

Vorsorge bei Verletzungen und Infektionen

Im ersten Schritt sollte die Reiseapotheke dazu in der Lage sein, gut mit kleineren Verletzungen und Infektionen umzugehen. Hierfür sind zunächst Medikamente gegen Schmerzen und Fieber essentiell. Geeignete Packungen von Ibuprofen oder Paracetamol sind in jeder Apotheke und auch ohne Rezept erhältlich. Sie können nicht nur im Falle von Verletzungen und Infektionen weiterhelfen. Außerdem erfüllen sie eine wichtige Funktion, wenn zum Beispiel starke Kopfschmerzen auftreten.

Ebenso sinnvoll ist es, noch ein kleines Fieberthermometer mit in die Reiseapotheke zu packen. Dieses zeigt binnen weniger Augenblicke an, ob vielleicht eine erhöhte Temperatur vorliegt, die behandelt werden muss. So können harmlose Infektionen leichter von solchen unterschieden werden, die eine Schonung und eine gezielte Behandlung erforderlich machen.

Gewappnet gegen Erkältungen

Auch im Urlaub und auf Reisen kann es leider sein, dass wir zur falschen Zeit am falschen Ort sind und uns dort eine Infektion einfangen. In dem Fall helfen abschwellende Nasentropfen dabei, die Atemwege freizuhalten und weiter gut Luft zu bekommen. Ein für solche Fälle geeignetes Nasenspray ist hier auf dieser Seite zu finden. Im Bereich der Tropfen kommen zum Beispiel Oxy- oder Xylometazolin für die Behandlung in Betracht.

Nicht selten geht eine Erkältung auch mit Husten einher. Damit dieser nicht den Aufenthalt stören kann, gibt es verschiedene Medikamente und Mittel gegen Husten. Ein simpler Hustensaft in der Reiseapotheke reicht schon aus, um schnell für Linderung zu sorgen. Ebenso wichtig ist es, Medikamente für die individuellen Beschwerden und Krankheiten dabei zu haben, die womöglich einer dauerhaften Behandlung bedürfen.

Die wichtigsten Kontakte dabei haben

Ebenso wichtig ist es, die richtigen Ansprechpartner an der Seite zu haben, wenn es während der Reise zu einer Erkrankung kommt. Zuhause ist es für uns meist kein Problem, schnell die Telefonnummer unseres Arztes herauszubekommen. Doch wie sieht es während des Aufenthalts im Ausland aus? Für den Fall bietet es sich an, stets die Nummer des reisemedizinischen Informationsdiensts auf dem Handy eingespeichert zu haben. Dieser liefert nicht nur eine erste Einschätzung zu den Symptomen, sondern kann binnen kurzer Zeit die wichtigen Rufnummern bekanntgeben.

Auch die eigenständige Recherche ist ein wichtiger Baustein von der Versorgung im Ausland. Welche Ärzte befinden sich in der unmittelbaren Umgebung? Diese Nummern werden am besten direkt aufgeschrieben und ebenfalls in der Reiseapotheke aufbewahrt.

Vorsicht vor Reisekrankheit

Ganz typisch für den Urlaub ist für viele Menschen die Reisekrankheit. Sie kann den Traum von Erholung und Entspannung schnell zunichte machen. Doch mit Dimenhydrinat, Domperidon und Akupressurbändchen gibt es diverse Methoden und Mittel, um gegen das Phänomen vorzugehen. Wer bereits von sich oder den Mitreisenden weiß, dass ein solches Problem häufiger auftritt, der kann bereits vorsorgen. Die entsprechenden Mittel gibt es auch in kleinen Dosen, sodass sie nicht viel Platz in der Tasche beanspruchen.