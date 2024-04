Über 20.000 türkische Touristen besuchen griechische Inseln

Teilen

Çeşme – Die griechischen Inseln ernten die Früchte der siebentägigen „Visa-Express“-Regelung für türkische Staatsbürger: In den ersten 10 Tagen des Aprils verdreifachte sich die Zahl der Ankünfte im Vergleich zum letzten Jahr.

Der Anstieg der Besucherzahlen seit dem ersten Aprilwochenende spiegelt sich auch im Einkaufsverkehr auf den Inseln wider und kurbelt die lokale Wirtschaft an.

Bezeichnenderweise sprach der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis in einem Interview mit dem Fernsehsender ANT1 am Donnerstag von der „Aufregung auf den Inseln, dass türkische Besucher ohne Visum einreisen können“. Es ist sicher, dass der offensichtliche Erfolg der Visa-Express-Regelung auch während des Besuchs des Premierministers in Ankara im nächsten Monat zur Sprache kommen wird.

Recep Yavuz, ein Reiseveranstalter, der Reisen zu den Inseln vermittelt, schätzt, dass nach den Informationen, die er von Vertretern des Unternehmens erhalten hat, das die Fähren vom Hafen von Marmaris aus betreibt, mehr als 20.000 türkische Gäste während des Urlaubs auf die Inseln reisen, darunter über 5.000 nach Rhodos, 4.000 nach Kos, 3.000 nach Samos, 3.000 nach Chios, 5.000 nach Lesbos und 1.000 nach Meis von Fethiye und Marmaris aus, berichtet Hürriyet.

„Die Hotels, Restaurants und Fähren auf den Inseln sind seit dem ersten Ferientag voll mit Türken. Rhodos, das mit einer einstündigen Fährfahrt von Marmaris aus zu erreichen ist, hat sich zu einer der beliebtesten Inseln entwickelt“, so Yavuz.

Nach dem Erfolg der vereinfachten Visumbeantragung für türkische Touristen auf 10 griechischen Inseln wollen nun auch andere griechische Inseln das gleiche Privileg für sich in Anspruch nehmen und üben Druck auf die Verwaltung aus, um dies zu erreichen, berichtet Ekonomist.

Kostas Moutzouris, der für die Inseln zuständige Regionalgouverneur, äußerte sich zufrieden mit der neuen regelung und betonte: „Die Inseln sind überfüllt mit Touristen. Jeder Besucher aus der Türkei trägt etwa doppelt so viel zur lokalen Wirtschaft bei wie Besucher, die mit Charterflügen anreisen.“

Mit dem Visum können Türken nun zehn griechische Inseln bis zu einer Woche lang besuchen, ohne den vollen Zugang zur passfreien EU-Reisezone, auch bekannt als Schengen-Raum, beantragen zu müssen.

Die Inseln, die an dem Programm teilnehmen, liegen alle in der Nähe der türkischen Küste und umfassen auch Lesbos, Limnos, Chios, Samos, Leros, Kalymnos, Kos, Symi und Kastellorizo, wobei die kleineren Inseln im Juni hinzukommen sollen.

Greek Islands Anticipated Top Eid al-Fitr Destination for Turkish Tourists with New Visa on Arrival Program https://t.co/mn6xFAmhZW pic.twitter.com/RQLu2m8lnf — Greek City Times (@greekcitytimes) March 30, 2024

Wiederannäherung zwischen Griechenland und der Türkei

Die NATO-Mitglieder Griechenland und Türkei haben im vergangenen Jahr mehrere Initiativen eingeleitet, um jahrzehntealte Streitigkeiten – vor allem über Seegrenzen, Bodenschätze in der Ägäis und die Besitzverhältnisse auf Zypern – aus dem Weg zu räumen. Die erneute Konzentration auf den Handel ist auch für den Tourismus positiv.

Im Dezember besuchte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den griechischen Premier, um in Athen eine Reihe von bilateralen Kooperationsabkommen zu unterzeichnen. Mitsotakis wird im nächsten Monat die Türkei besuchen.

Erdogan sagte, man wolle „die Ägäis in ein Meer des Friedens und der Zusammenarbeit verwandeln und mit gemeinsamen Schritten ein Vorbild für die Welt sein.“