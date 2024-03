Testspiel: Österreich zerlegt die Türkei mit 6:1

Teilen

Wien – Die türkische Fußballnationalmannschaft traf in einem Freundschaftsspiel auswärts auf Österreich. Nach der Niederlage gegen Ungarn verlor die Türkei mit 1:6 gegen Österreich und erlitt damit die zweite Niederlage unter dem italienischen Trainer Vincenzo Montella.

Im Ernst-Happel-Station ging Österreich in der 2. Minute durch ein Tor von Xavier Schlager mit 1:0 in Führung. In der 25. Minute verwandelte Hakan Çalhanoğlu jedoch einen Elfmeter zum 1:1.

Nach einem Pass von Xaver Schlager bringt Michael Gregoritsch mit einem Schuss in der 48. Minute aber die Österreicher wieder in Führung.

Wieder Gregoritsch: Mit der ersten Ecke in der zweiten Halbzeit versenkt Gregoritsch in der 48. Minute per Kopfball den Ball ins Tor: 3:1. Nur zehn Minuten später verwandelt Gregoritsch in der 58. Minute einen Elfmeter zum 4:1. Sein drittes und letztes Tor in diesem Match. Mit einem Schuss ins linke Eck erhöht Christoph Baumgartner in der 78. Minute zu einem 5:1.

Nach dem 5:2 hat wird Cenk Özkaçar ausgetauscht. Für ihn kommt Zeki Çelik.

Nach einer Wimmer-Flanke sorgt Maximilian Entrup in der 95. Minute mit seinem ersten Nationalteam-Treffer für den 6:1-Endstand.