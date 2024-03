Moskau-Anschlag: Muslimischer Jugendlicher rettete Hunderte

Moskau – Nach dem schrecklichen Terroranschlag auf das Konzerthaus Crocus City Hall in Moskau wurde ein junger Mann zu einem Symbol für Mut und schnelles Handeln.

Der 15-jährige Islam Khalilov, der in Teilzeit als Garderobiere arbeitete, spielte eine entscheidende Rolle bei der Evakuierung der Konzertbesucher in Sicherheit.

Der Anschlag stürzte den Veranstaltungsort ins Chaos. Inmitten der Schüsse und panischen Schreie trat Islam in Aktion. Er nutzte seine Kenntnisse über den Grundriss des Gebäudes, um die Besucher aus der Gefahrenzone und zu den Notausgängen zu führen. Berichten zufolge rettete Islam mit seinem Handeln über 100 Menschen. Für seinen Mut wurde er mit einem Tapferkeitsorden ausgezeichnet. Islam, dessen Familie aus dem zentralasiatischen Land Kirgisistan nach Russland eingewandert ist, arbeitet seit etwa einem Jahr in der Stadthalle.

Am 22. März wurden mindestens 143 Menschen getötet und mehr als 360 verletzt, als Bewaffnete das Feuer im Krokus-Stadthalle in Krasnogorsk (Großraum Moskau) eröffneten.

„Mir war klar, dass viele Menschen, mich eingeschlossen, ihr Leben verlieren würden, wenn ich nicht reagierte“, sagte Islam. Er fügte hinzu, dass er der letzte war, der den Veranstaltungsort verließ, „damit ich niemanden zurücklasse“.

„Zunächst hörte ich ungewöhnliche Geräusche aus dem ersten Stock, während ich in der Garderobe im Kellergeschoss arbeitete. Ich dachte, es könnte sich um einen Streit oder eine Störung der Rolltreppe handeln“, sagte er.

„Glücklicherweise ereignete sich der Angriff nach dem Iftar, der Mahlzeit zum Brechen des Ramadan-Fastens, so dass ich mich erfrischt und gestärkt fühlte. Dank Allahs Schutz konnte ich unverletzt nach Hause zurückkehren“, betonte der mutige Jugendliche gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu.

„Ehrlich gesagt, ich betrachte mich nicht als Held. Es war nur ein Teil meines Jobs. Es ist besser, sich selbst zu opfern, als hundert Menschen sterben zu lassen“, sagte er gegenüber russischen Medien.

Was die Nachwirkungen betrifft, so gab er an, dass der Umgang mit anderen Menschen und sein Glaube ihm Trost spendeten und die bleibenden Folgen linderten.

„Religiöse Praktiken, wie nächtliche Gebete und Dhikr-Rezitationen, bringen mir Frieden und helfen mir, erholsam zu schlafen“, sagte er.

15-year-old Islam Khalilov has been awarded the Russian Muslim Medal for his bravery in saving over 100 people during a shooting at a concert hall outside Moscow.

Russian authorities say at least 144 people were killed by the attackers, who also set fire to the venue. pic.twitter.com/5pnEDVfV9A

— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 29, 2024