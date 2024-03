Terror in Moskau Hamas verurteilt Terrorangriff in Moskau

Gaza – Die Hamas, De-Facto-Regierung des Gazastreifens, hat in einer Stellungnahme den Terroranschlag in Moskau verurteilt.

Die Hamas sprach der russischen Führung und dem russischen Volk sowie den Familien der Opfer ihr aufrichtiges Beileid aus und wünschte den Verwundeten baldige Genesung.

„Die Islamische Widerstandsbewegung (Hamas) verurteilt auf das Schärfste den Terroranschlag, der sich gegen Zivilisten in der russischen Hauptstadt Moskau richtete und Dutzende von Toten und Verletzten forderte. Wir sprechen der russischen Führung und dem russischen Volk sowie den Familien der Opfer dieses verbrecherischen Anschlags unser aufrichtiges Beileid aus, wünschen den Verletzten baldige Genesung und bekunden unsere uneingeschränkte Solidarität mit Russland, seinem Volk und den Familien der Opfer dieser Tragödie.“

Russland verzeichnete den tödlichsten Terroranschlag seit über einem Jahrzehnt, als Terroristen das Feuer auf Konzertbesucher in der Moskauer Krokus-Halle eröffneten Bei dem Terroranschlag am Freitagabend, zu dem sich der IS bekannte, eröffneten Bewaffnete das Feuer und zündeten Sprengsätze in der Moskauer Krokus-Stadthalle, wobei mindestens 150 Menschen getötet wurden.

In einem Vorort der russischen Hauptstadt drangen die Angreifer mit automatischen Waffen in die vollbesetzte Konzerthalle ein, schossen in die Menge und zündeten Sprengsätze, die einen Großbrand auslösten.

Die russischen Behören haben nach eigenen Angaben am Samstag im Zusammenhang mit dem Angriff 11 Personen festgenommen, darunter auch die vier Attentäter.

„Die Terroristen benutzten eine brennbare Flüssigkeit, um die Räumlichkeiten des Konzertsaals in Brand zu setzen, in denen sich Zuschauer befanden, darunter auch Verletzte“, so der Untersuchungsausschuss.

Das Feuer hatte sich am Freitag schnell in der Halle ausgebreitet, und die Konzertbesucher eilten zu den Notausgängen. Auch das Dach der Konzerthalle stürzte durch das Feuer ein. Hunderte von Fans hatten sich zu dem Konzert in der Halle im Vorort Krasnogorsk nördlich von Moskau eingefunden. Doch nur wenige Minuten vor Beginn der Musik betraten die Angreifer das Theater und eröffneten das Feuer.

„Es war kurz vor Beginn. Wir hörten mehrere Schüsse aus Maschinengewehren und dann einen furchtbaren Schrei einer Frau. Dann gab es eine Menge Schreie. Es gab drei oder vier Explosionen und dann noch einige mehr“, sagte Alexej, ein Musikproduzent, der Nachrichtenagentur AFP.

Baza, ein den russischen Sicherheitsdiensten nahestehender Telegrammkanal, meldete, dass mehr als 10 Leichen der Opfer in einer der Toiletten der Konzerthalle gefunden worden seien. Nach Angaben des Kanals versteckten sich die Opfer vor den Schüssen, starben aber später an den Folgen des Rauchs.

Zu dem Anschlag bekannte sich die mit dem IS verbundene Provinz Islamischer Staat – Chorasan (ISIS-K). Der russische Sicherheitsdienst behauptete jedoch, die Angreifer hätten Verbindungen zur Ukraine und seien in das Nachbarland geflohen, mit dem sich Russland seit zwei Jahren in einem Konflikt befindet.

Der russische Sicherheitsdienst FSB erklärte, einige der Täter seien in Richtung der russisch-ukrainischen Grenze geflohen, und fügte hinzu, dass die Angreifer „entsprechende Kontakte“ in dem Land hätten, heißt es in einer von staatlichen Nachrichtenagenturen zitierten Erklärung.

Kiew hat jedoch vehement bestritten, an dem Anschlag beteiligt zu sein. Das ukrainische Außenministerium erklärte in einer Erklärung, dass russische Offizielle Anschuldigungen gegen Kiew erheben, „mit dem Ziel, in der russischen Gesellschaft eine anti-ukrainische Hysterie zu schüren und Bedingungen zu schaffen, die die Mobilisierung russischer Bürger für die kriminelle Aggression gegen unseren Staat fördern“.

USA warnte vor Anschlägen

Unterdessen erklärte Washington, dass die Behauptung von ISIS-K glaubwürdig sei und sie glauben, dass die Ukraine nicht für die Anschläge verantwortlich ist. Die US-Botschaft hatte zwei Wochen vor dem Anschlag erklärt, es bestehe die Gefahr, dass „Extremisten“ Massenveranstaltungen in Moskau, darunter auch Konzerte, angreifen und ihre Bürger aufgefordert, nicht an öffentlichen Versammlungen in Russland teilzunehmen, berichtet unter anderem CNN.

Nach Angaben von US-Beamten hatte Washington im März Informationen gesammelt, wonach die ISKP einen Anschlag auf Moskau geplant habe. Es wird die Frage aufgeworfen, warum Putin die Warnungen zurückgewiesen hatte. Er bezeichnete diese als „Provokation“.