Die Niederlande dürfen keine Teile für F-35-Kampfjets mehr an Israel liefern. Dies entschied am Montag ein Gericht in Den Haag, das von Menschenrechtsaktivisten angerufen worden war.

Kriegsverbrechen Niederlande stoppt Export von Kampfjet-Teilen an Israel

In dem Urteil, das am Montag von einem Berufungsgericht gefällt wurde, heißt es, es bestehe ein „eindeutiges Risiko“, dass die von den Niederlanden exportierten Teile für „schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht“ verwendet werden, berichtet die Nachrichtenagentur AP.

„Das Gericht nimmt an, dass es ein offensichtliches Risiko gibt, dass im Gazastreifen mit israelischen F-35-Kampfflugzeugen schwere Verstöße gegen das internationale Menschenrecht begangen werden“, erklärte der zuständige Richter.

Das Urteil folgte auf eine Berufung von Amnesty International und Oxfam gegen eine Entscheidung der Vorinstanz im vergangenen Jahr, in der ihr Argument zurückgewiesen wurde, die Lieferung der Teile trage zu „weitreichenden und schwerwiegenden Verletzungen des humanitären Rechts durch Israel im Gazastreifen“ bei.

Menschenrechtsorganisationen haben die Regierung beschuldigt, sich durch die Aufrechterhaltung der Lieferungen an Kriegsverbrechen zu beteiligen.

Als Reaktion auf das Urteil vom Montag kündigte die niederländische Regierung jedoch an, gegen die Anordnung beim Obersten Gerichtshof Berufung einzulegen. Sie argumentierte, die Waffenteile seien für Israels Fähigkeit, sich vor „Bedrohungen in der Region, zum Beispiel aus dem Iran, Jemen, Syrien und Libanon“ zu schützen, von entscheidender Bedeutung.

