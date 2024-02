Irlands Basketballerinnen verweigern Israel Handschlag

Die irische Frauenbasketballmannschaft weigerte sich, den israelischen Spielerinnen bei ihrem Qualifikationsspiel für die EuroBasket 2025 am Donnerstag in Riga die Hand zu geben.

Riga – Trotz starken Drucks und der Androhung von Sanktionen und des Ausschlusses weigerte sich die irische Frauenbasketballmannschaft, den israelischen Spielerinnen bei ihrem Qualifikationsspiel für die EuroBasket 2025 am Donnerstag in Riga die Hand zu geben und fünf Spieler der Mannschaft weigerten sich sogar, gegen Israel anzutreten.

Im Vorfeld des Spiels am Donnerstag hatten Organisationen in Irland, darunter Irish Sport for Palestine, People Before Profit und die Ireland Palestine Solidarity Campaign (IPSC), Basketball Ireland aufgefordert, das vom Internationalen Basketballverband (FIBA) organisierte Spiel gegen Israel zu boykottieren. Die FIBA Europe hatte Basketball Irland jedoch mit hohen Geldstrafen und dem Ausschluss von der EuroBasket 2024 und 2027 gedroht, falls das Spiel gegen Israel nicht ausgetragen würde.

Einige Tage vor dem Spiel veröffentlichte die israelische Mannschaft Fotos ihrer Spieler, auf denen sie mit Mitgliedern der israelischen Besatzungstruppen und mit einer sichtbaren Waffe neben dem Spielfeld posieren, was international für Empörung sorgte.

Organisationen in Irland stehen an der Spitze der palästinensischen Solidaritätsinitiativen und führen auch die Kampagne in Europa an, um Israel für die Kriegsverbrechen zu belangen, die es im laufenden Krieg in Gaza begangen hat.

Die irischen Europaabgeordneten Clare Daly und Mick Wallace haben sich vehement gegen den anhaltenden Krieg in Gaza ausgesprochen und die EU dafür kritisiert, dass sie keine echten Anstrengungen unternimmt, um den Krieg in Gaza zu beenden und die Freiheit Palästinas zu gewährleisten. Zuvor hatte Clare Daly, MdEP, den irischen Basketballverband und das Sportministerium aufgefordert, die FIBA aufzufordern, Israel vor dem Qualifikationsspiel Irland gegen Israel in Riga zu verbieten.

Ireland’s national women’s basketball team refused to shake hands with the Israeli team to protest accusations of antisemitism at the start of a match this week.https://t.co/0cUb3txl1p — The New Arab (@The_NewArab) February 10, 2024

People Before Profit sagte vor dem Spiel:

Manchmal wird behauptet, dass die Politik aus dem Sport herausgehalten werden muss. Genau aus diesem Grund argumentierten einige, dass Irland gegen Südafrika spielen musste, als das Land unter einem Apartheidregime stand. Der Sportboykott gegen Südafrika war jedoch Teil einer umfassenderen weltweiten Solidaritätsbewegung, die schließlich dazu beitrug, dem Apartheidregime ein Ende zu bereiten. Im Falle Israels macht das Argument wenig Sinn, da die israelische Mannschaft offen mit den israelischen Verteidigungskräften verkehrt, die im Gazastreifen eine mörderische Kampagne führen. Die israelische Frauenbasketballmannschaft hat vor dem Spiel gegen Irland am Wochenende eine Trainingseinheit mit Soldaten der israelischen Armee abgehalten, bei der auch Waffen gezeigt wurden. Allein aus diesem Grund sollte das Spiel nicht stattfinden.

