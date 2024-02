Israel-Boykott: McDonald’s Umsätze brechen ein

Chicago – Wie BCC berichtet, hat McDonald’s ein wichtiges Umsatzziel verfehlt, was teilweise darauf zurückzuführen sei, dass Kunden das Unternehmen wegen seiner angeblichen Unterstützung Israels boykottieren.

Die Fast-Food-Kette meldete ihren ersten Quartalsumsatzverlust seit fast vier Jahren, der auf ein schwaches Wachstum im internationalen Geschäft zurückzuführen ist. Die Aktien von McDonald’s fielen nach der Ankündigung um etwa vier Prozent.

Der Chef des Unternehmens hatte zuvor die Auswirkungen des Konflikts eingeräumt und „Fehlinformationen“ dafür verantwortlich gemacht, berichtet BBC weiter.

Der CEO von McDonald’s, Chris Kempczinski, sagte am Montag, dass der Krieg eine „entmutigende“ Auswirkung auf die Verkäufe in Ländern des Nahen Ostens und anderen Ländern mit muslimischer Mehrheit wie Malaysia und Indonesien gehabt habe.

„Solange dieser Konflikt, dieser Krieg, andauert … erwarten wir keine wesentliche Verbesserung“, sagte Kempczinski in einer Telefonkonferenz.

Das Umsatzwachstum der Fast-Food-Kette für den Nahen Osten, China und Indien lag im Oktober-Dezember bei 0,7 Prozent und damit weit unter den Markterwartungen von 5,5 Prozent.

Der Einbruch kam, nachdem Kunden in muslimischen Ländern zu einem Boykott von McDonald’s aufgerufen hatten, nachdem der israelische Franchisenehmer Tausende von kostenlosen Mahlzeiten an das israelische Militär gespendet hatte.

Nach der Ankündigung von McDonald’s Israel distanzierten sich die Franchisenehmer in Saudi-Arabien, Oman, Kuwait, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jordanien, Ägypten, Bahrain und der Türkei von den Spenden und sagten gemeinsam Millionen von Dollar für die Palästinenser in Gaza zu.

News Desk: McDonald’s ( NYSE: $MCD )experienced a decline of over 3% in response to its fourth-quarter comparable sales growth of 3.4%, falling short of Bloomberg consensus…

Read More: https://t.co/OD3WgbXa0z#GTCFX #Mcdonalds #Mcd #NYSE #USStocks #Shares #StockMarket

— GTCFX – Global Trade Capital (@GTC_fx) February 6, 2024