Japanisches Unternehmen beendet Zusammenarbeit mit Israel

Tokio – Immer mehr Unternehmen beenden ihre Zusammenarbeit mit Israel.

Nun hat auch eines der größten japanischen Handelsunternehmen, Itochu, beschlossen, seine Partnerschaft mit einem großen israelischen Rüstungsunternehmen aufgrund des Gaza-Krieges zu beenden.

Das riesige Konglomerat, das außerhalb Japans vor allem für seine Supermarktkette Family Mart bekannt ist, teilte mit, dass seine Luftfahrteinheit die Zusammenarbeit mit Elbit Systems, dem größten israelischen Rüstungsunternehmen, bis Ende Februar beenden wird.

Die Ankündigung von Itochu wurde erstmals am Montag von Tsuyoshi Hachimura, dem Finanzvorstand des Unternehmens, während einer Präsentation der Geschäftsergebnisse gemacht. Itochu Aviation, Elbit Systems und Nippon Aircraft Supply unterzeichneten im März 2023, Monate vor Ausbruch des Krieges zwischen Israel und Gaza, eine Kooperationsvereinbarung.

Itochu, das im Jahr 2023 einen Umsatz von 104 Mrd. USD verzeichnete, sieht sich seit Januar mit kleineren, von Studenten angeführten Protesten in Tokio gegen seine Partnerschaft mit Elbit konfrontiert. Die Handelskette Family Mart war auch Ziel von Boykottaufrufen im mehrheitlich muslimischen Malaysia wegen des Abkommens. Die Entscheidung wurde im Anschluss an ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) – des obersten Gerichtshofs der Vereinten Nationen – vom Januar getroffen.

Japan 🇯🇵 companies have started to cancel contracts with Israeli companies after the ICJ judgement.

Itochu has ended its dealings with the Israeli defense company Elbit.

Well done Japan 🇯🇵.

Other countries must follow.

Boycott Israel.

https://t.co/TLhkUo8za0

— Howard Beckett (@BeckettUnite) February 5, 2024