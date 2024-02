China: Palästinenser haben ein Recht auf Selbstverteidigung

Den Haag – Am vierten Tag der öffentlichen Anhörung vor dem Internationalen Gerichtshof zu den Vorwürfen palästinensischer Vertreter, dass Israel eine dauerhafte und illegale Besatzung im Westjordanland und in Ostjerusalem errichte, argumentiert China, dass die Palästinenser das Recht haben, einen „bewaffneten Kampf“ gegen Israel zu führen, berichtet Reuters.

Ma Xinmin, ein Rechtsberater des chinesischen Außenministeriums, vertrat die Ansicht, dass das palästinensische Volk „in Ausübung seines Rechts auf Selbstbestimmung“ das Recht habe, „Gewalt anzuwenden, um sich der ausländischen Unterdrückung zu widersetzen und die Errichtung des palästinensischen Staates zu vollenden“.

Anhand von Beispielen „verschiedener Völker, die sich durch bewaffneten Widerstand von der Kolonialherrschaft befreit haben“, argumentiert er, dass Gewaltakte von Palästinensern gegen Israelis kein Terrorismus sind, sondern legitimer bewaffneter Kampf.

„Zahlreiche andere Resolutionen erkennen die Legitimität des Kampfes mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln an, einschließlich des bewaffneten Kampfes von Völkern, die unter kolonialer Herrschaft oder ausländischer Besatzung stehen, um ihr Selbstbestimmungsrecht zu verwirklichen“, so Ma vor dem IGH.

„Die Gerechtigkeit hat sich lange verzögert, aber sie darf nicht verweigert werden“, so Ma Xinmin weiter.

„Siebenundfünfzig Jahre sind vergangen, seit Israel mit der Besetzung der OPT (besetzten palästinensischen Gebiete) begann. Der unrechtmäßige Charakter der Besetzung und die Souveränität über die besetzten Gebiete bleiben unverändert“, sagte er.

[SUMMARY]

Chinese Foreign Ministry legal adviser, Ma Xinmin argued that Israel has committed crimes against the Palestinian people and that China supports the Palestinian people’s efforts to reclaim their legitimate rights. He maintained that the Palestinian people’s use of force… pic.twitter.com/nLKHZNxVv6

— INXPrime (@InxPrime) February 22, 2024