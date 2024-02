Brasiliens Präsident Lula vergleicht Israel mit Hitler

Teilen

Addis Abeba – Der israelische Außenminister Israel Katz hat beschlossen, den brasilianischen Botschafter in Israel abzuberufen, nachdem der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva Israel des Völkermordes beschuldigt und seine Handlungen sogar mit der Ausrottung des jüdischen Volkes durch die Nazis verglichen hatte.

„Was im Gazastreifen geschieht, ist kein Krieg, sondern ein Völkermord“, sagte Lula vor Reportern in Addis Abeba, wo er an einem Gipfel der Afrikanischen Union teilnimmt.

„Es ist kein Krieg von Soldaten gegen Soldaten. Es ist ein Krieg zwischen einer hochgerüsteten Armee und Frauen und Kindern“, fügte der altgediente Linke hinzu.

„Was im Gaza-Streifen mit dem palästinensischen Volk geschieht, hat es in der Geschichte noch nie gegeben. In der Tat, es ist passiert: als Hitler beschloss, die Juden zu töten“, fso Lula weiter.

Israel warf dem brasilianischen Präsidenten am Sonntag vor, den Holocaust zu verharmlosen und das jüdische Volk zu beleidigen.

Das Außenministerium in Jerusalem kündigte an, den brasilianischen Botschafter wegen der Äußerungen, die der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu als „schändlich und schwerwiegend“ bezeichnete, zu einer Rüge vorzuladen, berichtet die Nachichtenagentur Reuters (Link).

„Dies ist eine Verharmlosung des Holocausts und ein Versuch, das jüdische Volk und das Recht Israels auf Selbstverteidigung anzugreifen. Wer Israel mit den Nazis und Hitler vergleicht, überschreitet eine rote Linie“, so Netanjahu in einer Erklärung.

Diese Aussagen machte Lula in einem Interview mit Journalisten in einem Hotel in Addis Abeba, Äthiopien. Zuvor war der Präsident in Kairo, wo er sich mit seinem ägyptischen Amtskollegen Abdel Fattah el-Sisi traf. Die brasilianische Tageszeitung Folha de S.Paulo berichtete, dass der Krieg in Gaza das Hauptthema von Lulas fünftägiger Auslandsreise war.