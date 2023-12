Gaza: 90 Prozent am Rande des Hungertodes

London – Israels Krieg treibt den Gazastreifen in die Hungersnot. 90 % der Menschen dort stehen am Rande des Verhungerns, warnte die im Vereinigten Königreich ansässige Anti-Armutsorganisation Oxfam am Donnerstag.

Oxfam:

„Der schockierende Abstieg des Gazastreifens in die Hungersnot war so vorhersehbar, dass es sich um ein vorsätzliches Kriegsverbrechen der israelischen Regierung handelt. Dies ist ein unwiderlegbarer Beweis dafür, dass Israels Angriffe das ohnehin schon fragile Nahrungsmittelsystem in Gaza so katastrophal dezimiert haben, dass die meisten Menschen nicht mehr in der Lage sind, sich und ihre Familien zu ernähren. Die Menschen in Gaza verhungern. Wenn es nicht zu einem sofortigen Waffenstillstand und einer massiven Aufstockung der humanitären Hilfe kommt, droht Gaza in eine Hungersnot zu geraten“.

Es ist abscheulich und im Jahr 2023 kaum vorstellbar, dass Frauen, Kinder und Säuglinge, alte und kranke Menschen, die Schwächsten, ihre Nahrung als Waffe gegen sie eingesetzt wird. Der Schrecken, den eine Mutter empfindet, die ihr Kind nicht ernähren kann, ist der Schrecken des heutigen Gazastreifens, schreibt Oxfam weiter.

Während mehr als 90 Prozent der Menschen in Gaza nicht in der Lage seien, ihre nächste Mahlzeit zu bekommen, „spielen einige Mitgliedsstaaten des UN-Sicherheitsrates immer noch mit Worten, anstatt für einen Waffenstillstand zu stimmen“.

„Diejenigen in der internationalen Gemeinschaft, die sich geweigert haben, Israels Militärmaschinerie und seine kollektive Bestrafung der Palästinenser in Gaza zu zügeln, stehen heute beschämt und mitschuldig da – dieser Skandal geht auf Ihre Kappe. Sie dürfen diese israelische Aggression, die so viele Zivilisten tötet, nicht länger unterstützen, selbst wenn sie an ihren eigenen Bedingungen scheitert, indem sie die Saat der zukünftigen Unsicherheit für Palästinenser und Israelis gleichermaßen sät“, so Oxfam.

Bereits im Oktober warnte Oxfam, dass Israel in Gaza Hunger als Waffe einsetze.

Sally Abi Khalil, Oxfams Regionaldirektorin für den Nahen Osten:

Das humanitäre Völkerrecht (HVR) verbietet den Einsatz von Hunger als Methode der Kriegsführung strikt, und als Besatzungsmacht in Gaza ist Israel durch das HVR verpflichtet, für die Bedürfnisse und den Schutz der Bevölkerung von Gaza zu sorgen.

Im Jahr 2018 verabschiedete der UN-Sicherheitsrat die Resolution 2417, in der der Einsatz von Hunger gegen Zivilisten als Methode der Kriegsführung einstimmig verurteilt und jede Verweigerung des humanitären Zugangs als Verstoß gegen das Völkerrecht erklärt wurde. Oxfam sagte, dass es schmerzlich deutlich wird, dass die sich entwickelnde humanitäre Situation in Gaza genau dem in der Resolution verurteilten Verbot entspricht.

BREAKING: Over 90% of the population in #Gaza are now suffering extreme hunger‼️ The risk of famine is increasing each day without a ceasefire.

