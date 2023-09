„Antidemokratischer Kurs gegenüber türkisch-muslimischer Minderheit in Westthrakien“

Komotini/Gümülcine – Mit Beginn des neuen Schuljahres in Griechenland hat die Vorsitzende der DEB-Partei (Partei für Freundschaft, Gleichheit und Frieden), Çiğdem Asafoğlu , die Regierung in Athen für ihren „antidemokratischen Kurs gegenüber der türkisch-muslimischen Minderheit in Westthrakien“ scharf kritisiert.

In einer Pressemitteilung der Partei wird auf die weitere Schließung von neun Schulen der türkischen Minderheit durch die griechischen Behörden hingewiesen. Ihre Partei, so Asafoğlu, akzeptiere die Schließung der Minderheitenschulen nicht, da es Verträge zur Existenz dieser Schulen gebe

„Leider werde die Minderheit nicht als Gesprächspartner akzeptiert“ und bis heute habe es keinen Dialog mit der türkisch-muslimischen Community in Nordostgriechenland gegeben.

Zum Start ins neue Schuljahr erklärte Çiğdem Asafoğlu: “Zu Beginn des neuen Schuljahres möchte ich zum Ausdruck bringen, dass ich die Begeisterung und den Enthusiasmus unserer Kinder, die die Garantie für unsere Zukunft sind, unserer Eltern, die versuchen, ihnen unter großen Opfern die besten Möglichkeiten zu bieten, und unserer Lehrer, die versuchen, trotz aller Unmöglichkeiten in unserer Region eine hochwertige Bildung zu vermitteln, von ganzem Herzen teile.”