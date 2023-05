Sportwetten Bonus Vergleich – Welche Anbieter haben den besten Einzahlungsbonus?

Teilen

Online Buchmacher werden immer populärer. In den letzten Jahren ist die Zahl der Anbieter deutlich angewachsen und auch der Konkurrenzkampf unter den Bookies ist härter geworden. Um neue Kunden für die eigenen Plattform zu gewinnen und bestehende Kunden bei Laune zu halten, gewähren die Unternehmen deshalb oftmals großzügige Boni. Dabei zeigt sich jedoch: Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt und ein genauer Vergleich kann für Wettfreunde sehr lohnend sein.

Was ist ein Sportwetten Bonus?

Bei einem Sportwette Bonus handelt es sich um ein Angebot, das von Wettanbietern vergeben wird, um Kunden dazu zu ermutigen, sich auf der Plattform zu registrieren und eine Einzahlung zu tätigen und in weiterer Folge Wetten abzuschließen und deren Dienste dauerhaft zu nutzen.

In den meisten Fällen handelt es sich dabei um einen Anreiz, der den Spielern ein zusätzliches Guthaben zum Wetten bietet.

Sportwetten Bonus: Die gängigsten Arten

Es gibt verschiedene Arten von Sportwetten Boni, die von den unterschiedlichen Online Buchmachern angeboten werden.

Der mit Abstand populärste Sportwetten Bonus ist der Willkommens Bonus für Neukunden. Dabei handelt es sich um einen Bonus, der bei der ersten Einzahlung eines Kunden gewährt wird. In der Regel bietet der Anbieter dabei einen Prozentsatz des eingezahlten Betrags als Bonus an. Ein Bonus von 100 Prozent bedeutet in diesem Fall, dass ein Kunde bei einer Einzahlung von 100 Euro einen Bonus von weiteren 100 Euro erhält. Oftmals sind diese Bonuszahlungen jedoch nach oben hin limitiert. Das heißt, der prozentuelle Bonus wird nur bis zu einer bestimmten Summe vergeben.

Für bestehende Kunden auf Wettplattformen gibt es den sogenannten Reload Bonus. Dabei handelt es sich um einen Bonus, der immer dann vergeben wird, wenn Kunden eine Einzahlung auf ihrem Wettkonto vornehmen. In der Regel fällt der Reload Bonus etwas niedriger aus als der Willkommens Bonus. Manche Buchmacher haben jedoch auch Aktionstage, an denen dieser Bonus etwas höher ausfällt.

Ebenfalls sehr häufig wird den Kunden ein sogenannter Cashback Bonus angeboten. Bei dieser Art von Bonus erhalten Kunden einen Prozentsatz ihrer Verluste als Bonusguthaben zurück. Wird auf einer Plattform beispielsweise ein Cashback Bonus in der Höhe von 10 Prozent angeboten und verliert ein Kunde 200 Euro, so erhält er 20 Euro als Bonusguthaben zurück.

Last but not least gibt es bei einigen Buchmachern in regelmäßigen Abständen oder bei bestimmten Ereignissen auch Gratiswetten. Bei dieser Art von Sportwetten Bonus können Kunden eine oder mehrere kostenlose Wetten platzieren und erhalten im Gewinnfall den Gewinn als Bonusguthaben auf ihrem Wettkonto gutgeschrieben, ohne dafür eigenes Geld zu riskieren.

Ein Sportwetten Bonus Vergleich kann sich lohnen

Die angebotenen Boni bei den verschiedenen Buchmachern unterscheiden sich zum Teil sehr stark. Um den besten Sportwetten Bonus zu finden, ist ein Vergleich der verschiedenen Angebote sinnvoll.

Oftmals sind die Angebote auch nur zeitlich begrenzt. Deshalb ist es ratsam, regelmäßig einen entsprechenden Sportwette Bonus Vergleich durchzuführen. Aktuell zeigen sich beispielsweise Happybet und Neo.bet beim Willkommens Bonus für Neukunden sehr großzügig. Bei Happybet gibt es 150 Prozent bis zu einer Einzahlung von 100 Euro, Neo.bet setzt sogar noch einen drauf und vergibt gleich 200 Prozent bis zu einer Einzahlung von 100 Euro.

Allerdings sollte beim Sportwetten Bonus nicht nur auf die nackten Zahlen geachtet werden. Denn wie attraktiv das Angebot in der Praxis ist, hängt oftmals von den Bedingungen für die Einlösung ab.

Der Hund steckt oftmals im Detail: Die Einlösebedingungen

Wer einen Bonus bei einem Sportwetten-Anbieter nutzen möchte, sollte sich im Vorfeld auch immer das Kleingedruckte genau durchlesen. Da die Texte oftmals recht kompliziert verfasst sind, empfiehlt es sich, im Zweifelsfall den Kundenservice des Bookies zu kontaktieren und nachzufragen, ob alles richtig verstanden wurde. Die Antwort des Serviceberaters sollte zur Sicherheit aufbewahrt werden, falls es bei der Einlösung des Sportwetten Bonus zu Schwierigkeiten kommt.

In vielen Fällen ist für die Nutzung des Bonus eine Mindesteinzahlung erforderlich. Der Wettanbieter gibt dabei an, wie viel Geld mindestens auf das Wettkonto eingezahlt werden muss, damit der Bonus in Anspruch genommen werden kann.

Sehr häufig kommt es auch zu bestimmten Anforderungen, was den Umsatz betrifft. Das heißt, es muss erst ein bestimmter Betrag gewettet werden, bevor der Bonus und etwaige Gewinne ausbezahlt werden. Diese Anforderungen werden von vielen Anbietern als „Rollover-Bedingungen“ bezeichnet. Ein dreifacher Umsatz bedeutet, dass der Bonusbetrag mindestens drei Mal gesetzt werden muss, bevor eine Auszahlung vorgenommen werden kann.

Bei manchen Online Buchmachern müssen die Wetten auch eine bestimmte Mindestquote aufweisen, damit sie zur Erfüllung der Umsatzanforderungen beitragen. Ist die Mindestquote beispielsweise mit 1,50 festgelegt und wird auf einen Sieg des FC Bayern gegen Schalke 04 bei einer Quote von 1,20 gewettet, so zählt diese Wette nicht zum Bonus.

Schließlich kann bei den Bonusbedingungen auch noch eine zeitliche Limitierung integriert sein. Das heißt, es gibt eine Frist, innerhalb der die Umsatzanforderungen erfüllt werden muss. Zudem kann der Bonus auch auf bestimmte Sportarten oder Wettmärkte eingeschränkt sein.

Den besten Anbieter finden

Es gibt nicht den einen Online Buchmacher, der für alle Kunden das beste Angebot hat. Jeder Wetter hat individuelle Anforderungen und deshalb ist es auch wichtig, jenen Wettanbieter zu finden, der die eigenen Bedürfnisse am besten erfüllt.

Wichtig ist, dass es sich dabei um einen Anbieter handelt, der das Wettbusiness legal betreibt. Auch wenn der Bonus noch so großzügig ausfällt: Ist keine gültige Lizenz vorhanden, so ist es besser, die Finger davon zu lassen.

Um einen Sportwetten Bonus Vergleich durchzuführen, ist es ratsam, im Vorfeld die eigenen Anforderungen genau zu definieren und beim Check jedes Anbieters entweder ein Plus oder ein Minus bei der jeweiligen Anforderung zu vermerken. So ist schnell sichtbar, welcher Buchmacher die meisten Anforderungen erfüllt.

Eine große Hilfe können unter anderem auch die Bewertungen und Erfahrungen von anderen Kunden auf neutralen Bewertungsplattformen darstellen. Denn dadurch wird schnell sichtbar, ob ein Buchmacher bei der Auszahlung des Bonus fair mit seinen Kunden umgeht.

Und letztendlich gilt: Probieren geht über studieren. Die Auswahl an Anbietern ist sehr groß und manchmal kann es einige Zeit dauern, bis der richtige Buchmacher gefunden ist.