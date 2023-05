Erdogan-Sprecher verurteilt Angriff auf Imamoglu

Teilen

Ankara – Erdogan-Sprecher Ibrahim Kalin hat den Angriff auf den Bürgermeister Istanbuls in der osttürkischen Stadt Erzurum scharf verurteilt.

Der Wahlkampfbus des Bürgermeisters von Istanbul und Vizepräsidentschaftskandidaten der oppositionellen CHP, Ekrem İmamoğlu, wurde während einer Kundgebung in der östlichen Provinz Erzurum von einer Gruppe von Menschen mit Steinen angegriffen. Dabei seien Berichten zufolge 12 Menschen verletzt worden, darunter auch Kinder. In einem Interview mit dem TV-Sender Habertürk sagte Kalin, dass „so eine Tat nicht akzeptabel“ sei.

Es gab eine Reihe trauriger Ereignisse. Die Sicherheit von Leben und Eigentum aller hat für uns im Wahlprozess oberste Priorität. Unabhängig davon, welcher Partei oder Gruppe sie angehören. Es ist das erste Mal, dass ein solcher Vorfall passiert ist in Erzurum Es ist bedauerlich, dass es zu einem solchen Vorfall gekommen ist.

Der Auftritt habe jedoch nicht in dem von der Stadt vorgegebenen Ort stattgefunden und aus einem geplanten Treffen mit Händlern

Kalin:

„Die Orte, an denen die Kundgebung stattfinden soll, werden vom Landeswahlausschuss ausgewählt. Man darf nicht auftreten wo man möchte. Bei dem heutigen Vorfall war Imamoglus Bitte, eine Kundgebung an einem anderen Ort in der Stadt anstatt auf dem Kundgebungsgelände abzuhalten, abgelehnt worden. Die Gemeinde lehnte ab, weil es kein Versammlungsort sei. Danach hieß es, es gäbe einen Besuch bei den Händlern. Viele Polizisten waren im Einsatz. Aus dem Besuch bei den Händlern wurde eine Kundgebung. Eine Gruppe griff diese Kundgebung mit Steinen an. Das ist nicht akzeptabel. Das Gouverneursamt arbeitet daran, den genauen Vorfall aufzuklären.“

