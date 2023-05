Cannabis für Deutschland: Spanien löst Albanien ab

Teilen

Hamburg – Spanien ist zu Deutschlands Hauptlieferant für Cannabis geworden. Nach Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA) hat Spanien Albanien als Hauptherkunftsstaat für Marihuana-Großtransporte nach Deutschland abgelöst.

„Der professionelle Cannabisanbau durch Gruppierungen organisierter Kriminalität in Spanien hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen“, teilt das BKA gegenüber dem Rechercheformat STRG_F (NDR/Funk) mit. Recherchen vor Ort von STRG_F zeigen die Folgen: Insbesondere in Andalusien bekämpfen sich rivalisierende Drogenbanden mit der Polizei. „Es drängen immer mehr Gruppen auf den Markt“, sagt ein Drogenermittler der Guardia Civil gegenüber STRG_F. Diese Konkurrenz führe zu einer Gewalteskalation.

Weiche Droge, harte Kriminalität: Gewalteskalation im „Gras“-Geschäft

Selbst ein Drogenhändler, bestätigt gegenüber STRG_F einen Gewaltanstieg in der Szene. Immer öfter komme es zu bewaffneten Überfällen zwischen verschiedenen kriminellen Vereinigungen. Allein an der Costa del Sol, einem Küstenabschnitt bei Málaga, zählt der spanische Geheimdienst 113 kriminelle Vereinigungen mit 59 Nationalitäten. „Hier bewegen sich einfach zu viele kriminelle Organisationen auf engstem Raum“ die alle an dem lukrativen Geschäft teilhaben wollten, erklärt der Rechtsanwalt Ricardo Álvarez-Ossorio, der viele Mafiagrößen verteidigt.

Die Profitmargen von Haschisch und Marihuana ziehe Gruppierungen an, die auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. Insbesondere das Urlaubsparadies Costa del Sol ist nach den STRG_F-Recherchen in den vergangenen Jahren zu einer internationalen Mafiahochburg geworden. Spanien bietet nicht nur gute klimatische Bedingungen für den Marihuana-Anbau, sondern liegt auch in direkter Nachbarschaft zu Marokko, wo weltweit das meiste Cannabisharz (Haschisch) produziert wird.

Löst Legalisierung das Problem? Ermittler sind skeptisch

Laut spanischem Statistikamt hat sich die Menge des in Spanien konfiszierten Marihuanas innerhalb von vier Jahren mehr als vervierfacht. Im Jahr 2021 waren es 139 Tonnen „Gras“. Hinzu kommen mehr als 600 Tonnen beschlagnahmtes Haschisch.

Die deutsche Bundesregierung will den Cannabiskonsum legalisieren und damit auch den Schwarzmarkt bekämpfen. Spanische und deutsche Ermittler äußern im Gespräch mit STRG_F Zweifel, dass durch eine Legalisierung die organisierte Kriminalität entscheidend geschwächt werden könnte. Denn mit den niedrigen Preisen und dem hohen THC-Gehalt von Cannabis auf dem Schwarzmarkt könne eine legal angebaute Droge kaum mithalten.

Selbst wenn die kriminellen Drogenhändler durch die Legalisierung einen Gewinneinbruch hinnehmen müssten, bliebe ihre Infrastruktur für den Drogentransport bestehen. „Die werden sich ja nicht auf einmal eine normale Arbeit suchen“, sagt ein spanischer Ermittler. „Das Wahrscheinlichste ist, dass sie dann auf andere Substanzen umstellen, bei denen sie mehr verdienen können. Also Koks oder Heroin etwa.“

Cannabis ist nach Alkohol und Tabak die am häufigsten konsumierte Droge der Welt. Die Zahl der Konsumenten weltweit ist innerhalb von zehn Jahren um 23 Prozent gestiegen. Während in Deutschland der Alkohol und Tabakkonsum über die Jahre deutlich zurückgegangen ist, steigt auch hierzulande der Cannabis-Konsum.

Auch interessant

– Meinung –

Kommentar: Was haben die italienische Mafia und die PKK gemeinsam?

Zwei weitverzweigte europaweite Netzwerke haben sich wie eine Krake über Europa ausgebreitet. Die Organisierte Kriminalität und der Terror stellen auch heute noch eine große Gefahr für die Welt dar, insbesondere für Deutschland, weil das Land selbst ein Eldorado für die Mafia und die PKK ist.