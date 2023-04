Türkei-Wahlen 2023 Wahlen: Erdogan will „dem Westen“ eine Botschaft senden

Ankara – Präsident Recep Tayyip Erdogan äußerte sich in einem Interview zu den bevorstehenden Wahlen am 14. Mai. Gegenüber Medienvertreter sagte der türkische Staatschef, dass „der Westen“ seine Niederlage erhoffe. Mit einem Sieg werde er ihnen jedoch „eine Botschaft senden“.

„Mit den bevorstehenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, die nicht nur vom Westen, sondern auch von der islamischen Welt aufmerksam verfolgt werden, wird die Türkei eine Botschaft an den Westen senden“, so Erdogan am Mittwoch.

„Dieses Land achtet nicht auf das, was der Westen sagt, weder bei der Bekämpfung des Terrorismus noch bei der Festlegung seiner Wirtschaftspolitik“, zitiert die Nachrichtenagentur Anadolu den türkischen Staatschef.

Am 14. Mai finden in der Türkei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Die Wahlen erfolgen damit nur drei Monate nach dem verheerenden Erdbeben, das allein in der Türkei mehr als 50.000 Menschen getötet und Hunderttausende vertrieben und obdachlos gemacht hat

Ein Großteil der Opposition hat sich zu einem Sechser-Bündnis formiert, das von der CHP angeführt wird. Erdogan tritt mit seiner islamisch-konservativen AKP im Bündnis mit der nationalistischen MHP und der kleinen BBP an und erhofft sich eine weitere Amtszeit als Präsident.

