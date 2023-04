Teilen

Khartum – Bei den anhaltenden Zusammenstößen zwischen der sudanesischen Armee und Kämpfern der „Rapid Intervention Forces“ (RRF) in der sudanesischen Hauptstadt Khartum ist am frühen Dienstag ein 2-jähriges türkisches Kleinkind getötet worden.

Während der Zusammenstöße wurden einige Gebäude in den Vierteln Riyadh und Burri in Khartum bombardiert und beschädigt, darunter das Haus des türkischen Staatsbürgers Kubilay Dadük in Burri.

Dadüks Tochter Elin wurde bei dem Beschuss getötet, während er und seine Frau schwer verletzt wurden. Sie werden derzeit im Krankenhaus behandelt, berichten türkische Medien.

Das Gebäude des türkischen Sprach- und Kulturzentrums in Khartum, in dem das Yunus-Emre-Institut untergebracht ist, wurde bei den Zusammenstößen ebenfalls beschädigt. Abdullah Yeğin, Leiter des Instituts, sagte, dass zwei Raketen das Gebäude am Dienstagmorgen getroffen hätten, und fügte hinzu, dass es nur Sachschäden und keine Verletzten gegeben habe.

Der türkische Botschafter in Khartum, Ismail Çobanoğlu, sagte in einer Erklärung, dass einige türkische Staatsbürger, die im Sudan leben, das Land verlassen wollten, aber die instabile Sicherheitslage machte Reisen zu dieser Zeit unsicher.

Am Samstag waren in der Hauptstadt Khartum und den umliegenden Regionen Kämpfe zwischen der sudanesischen Armee und der paramilitärischen RSF ausgebrochen. Bei den Zusammenstößen wurden bis Dienstag fast 200 Zivilisten getötet und über 1.800 verletzt.

Vatandaşlarımızın Sudan’dan tahliyesi için koşullar maalesef uygun değil. Havaalanı uçuşlara kapalı. Havaalanı civarında, sokakta çatışmalar sürüyor. Karayoluyla tahliye sözkonusu değil. Sizlerin can güvenliği birinci önceliğimiz ve bunun için lütfen uyarılarımızı dikkate alınız. — İsmail Çobanoğlu (@icobanoglu1) April 16, 2023

Die RSF erklärten am Samstag, sie hätten in einem offensichtlichen Putschversuch die Kontrolle über den Präsidentenpalast und den internationalen Flughafen des Landes übernommen. Sie beschuldigten die Armee, zuerst angegriffen zu haben; das Militär erklärte, es schlage zurück.

Die RSF wird von General Mohamed Hamdan Dagalo befehligt, der derzeit stellvertretender Vorsitzender des regierenden sudanesischen Souveränen Rates ist und allgemein als Hemedti bekannt ist. Analysten schätzen die Zahl der Truppen auf etwa 100.000, die über Stützpunkte und Einsatzorte im ganzen Land verfügen.

Sie ging aus den so genannten Janjaweed-Milizen hervor, die in den 2000er Jahren in der Region Darfur kämpften, wo sie von der Regierung des lange regierenden Präsidenten Omar al-Bashir eingesetzt wurden, um der Armee bei der Niederschlagung einer Rebellion zu helfen. In diesem Konflikt wurden schätzungsweise 2,5 Millionen Menschen vertrieben und 300.000 getötet. Die Staatsanwälte des Internationalen Strafgerichtshofs beschuldigen Regierungsbeamte und Janjaweed-Befehlshaber des Völkermords, der Kriegsverbrechen und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Darfur.

Seit 2015 entsendet die RSF zusammen mit der sudanesischen Armee Truppen in den Krieg im Jemen an der Seite saudischer und emiratischer Truppen, was Hemedti die Möglichkeit gab, Beziehungen zu den Golfmächten zu knüpfen.

Im Jahr 2017 wurde ein Gesetz verabschiedet, das die RSF als unabhängige Sicherheitskräfte legitimiert. Militärische Quellen sagten, dass die Armeeführung seit langem ihre Besorgnis über die Entwicklung von Hemedtis Kräften zum Ausdruck gebracht hatte.

Im April 2019 beteiligte sich die RSF an einem Militärputsch, durch den Bashir gestürzt wurde. Später im selben Jahr unterzeichnete Hemedti ein Abkommen über die Teilung der Macht, das ihn zum stellvertretenden Mitglied eines Regierungsrates unter der Leitung von Armeegeneral Abdel Fattah al-Burhan machte.

Vor der Unterzeichnung des Abkommens im Jahr 2019 beschuldigten Aktivisten die RSF, an der Ermordung Dutzender prodemokratischer Demonstranten beteiligt gewesen zu sein. Rechtsgruppen haben RSF-Soldaten auch Stammesgewalt vorgeworfen. Hemedti hob die Immunität einiger Soldaten auf und ermöglichte so deren strafrechtliche Verfolgung. Letztes Jahr entschuldigte er sich für die Verbrechen des Staates gegen das sudanesische Volk, ohne dies näher zu erläutern.

Die RSF war an einem Putsch im Oktober 2021 beteiligt, der den Übergang zu Wahlen verhinderte. Hemedti hat seitdem erklärt, dass er den Staatsstreich bedauert und sich für eine neue Vereinbarung zur Wiederherstellung einer vollständigen Zivilregierung ausgesprochen hat.

Sowohl die sudanesische Armee als auch prodemokratische Gruppen haben die Integration der RSF in die regulären Streitkräfte gefordert.

Die diesbezüglichen Verhandlungen waren eine Quelle von Spannungen, die die ursprünglich für den 1. April vorgesehene endgültige Unterzeichnung eines Abkommens über eine neue Regierung und den Übergang zu Wahlen verzögert haben.

