Alibaba spaltet sich in sechs Bereiche auf

Peking – Die Alibaba Group Holding Ltd. plant, ihr Geschäft in sechs Hauptbereiche aufzuteilen, die E-Commerce, Medien und die Cloud abdecken, sagte das Unternehmen am Dienstag.

Zu den sechs Einheiten gehören die Cloud Intelligence Group, die Taobao Tmall Commerce Group, die Local Services Group, die Cainiao Smart Logistics Group, die Global Digital Commerce Group und die Digital Media and Entertainment Group, berichtet Bloomberg.

Jedes der sechs Unternehmen wird von einem eigenen CEO und Vorstand geleitet.

Daniel Zhang wird weiterhin als Vorsitzender und CEO der Alibaba Group fungieren, die einem Holding-Management-Modell folgen wird, so das Unternehmen in einer Erklärung.

Zhang wird, wie bereits angekündigt, auch als CEO der Cloud Intelligence Group fungieren.

Die Nachricht von der Umstrukturierung kommt einen Tag, nachdem Alibaba-Gründer Jack Ma in einer Grundschule in Hangzhou gesichtet wurde, was seinen ersten öffentlichen Auftritt in Festlandchina seit über einem Jahr markiert.

Ma verließ China Ende 2021, als die Behörden gerade ein hartes Durchgreifen gegen den Technologiesektor des Landes einleiteten.

Ma’s Auslandsaufenthalt wurde zum Symbol für eine Wende im chinesischen Privatsektor, nachdem sein Imperium und die Technologiebranche zur Zielscheibe von Pekings regulatorischem Durchgreifen geworden waren.

