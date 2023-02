Türkisches E-Auto TOGG auf deutschen Autobahnen gesichtet

Teilen

Berlin – Die Vorbestellungen in der Türkei für das mit Spannung erwartete erste türkische Auto, das E-Auto TOGG, sollen ab diesem Monat möglich sein. Jedoch wurde möglicherweise bereits schon jetzt ein Model auf deutschen Autobahnen gesichtet.

Die Türkei hatte ihr Projekt im Jahr 2018 gestartet und begann im vergangenen Oktober mit der Massenproduktion. Hinter dem Elektroauto-Start-Up steht ein mächtiges Konsortium türkischer Unternehmen und Wirtschaftsorganisationen, das aus der Anadolu Grubu Holding A.Ş., BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Zorlu Holding A.Ş. und der Union der Kammern und Warenbörsen der Türkei besteht.

Produziert werden die Elektrofahrzeuge in einem neuen Werk nahe Gemlik, in der Region Bursa, das Ende Oktober nach etwas mehr als zwei Jahren Bauzeit offiziell eröffnet wurde. Das erste Modell, ein SUV, soll mit verschiedenen Akkupaketen und Reichweiten zwischen 300 bis 500 Kilometern angeboten werden. Das Fahrzeug werde 200 PS als Hinterradler oder 435 PS als Allradversion leisten. Die Preise sollen türkischen Medienberichten zufolge bei umgerechnet 50.000 Euro starten.

„Wir haben uns von Anfang an vorgenommen, mehr als nur ein Auto zu bauen. Als wir uns vor vier Jahren aufmachten, hatten wir zwei strategische Ziele. Das erste war, mit TOGG eine weltweit wettbewerbsfähige Marke für Mobilitätstechnologie zu entwickeln. Unser zweites Ziel war die Schaffung eines offenen und zugänglichen Ökosystems rund um unsere intelligenten Geräte und digitalen Produkte zu schaffen, bei dem der Nutzer im Mittelpunkt steht“, so TOGG-Chef Gürcan Karakaş.

Wie Elektroauto News (EN) weiter berichtet, soll das Mobilitäts-Ökosystem rund um eine Digitalplattform namens Trumore in den kommenden Wochen starten. Trumore ist eine cloudbasierte, ready-to-use und on-demand Infrastruktur zur Nutzung verschiedenster Technologien. „Diese Infrastruktur haben wir mit Blockchain verstärkt. Wir haben die Plattform so konzipiert, dass sie an jedem Ort der Welt und in jeder Cloud funktioniert“, zitiert EN Gürcan Karakaş, „Trumore ist eine Plattform, die für ihre Nutzer Geld verdient, sie herumfährt, sie unterhält und sich ständig weiterentwickelt.“

TOGG auf deutschen Atobahnen gesichtet

In Europa soll das erste türkische Auto erst ab dem kommenden Jahr zum Kauf angeboten werden, laut türkischen Medienberichten wurde jedoch bereits ein erstes Model auf deutschen Autobahnen gesichtet. An den Meldungen ist nicht ersichtlich, auf welcher Autobahn das Auto gesehen wurde, jedoch handelt es sich dabei womöglich um eines der vielen Testfahrzeuge, die derzeit weltweit unterwegs sind.

