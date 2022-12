Kosovo stellt Antrag auf Mitgliedschaft in der EU

Brüssel – Die Republik Kosovo hat offiziell einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union (EU) gestellt.

Kosovos Präsidentin Vjosa Osmani, Premierminister Albin Kurti und Parlamentspräsident Glauk Konjufca unterzeichneten am heutigen Donnerstag gemeinsam den Antrag auf EU-Mitgliedschaft und unternahmen damit den ersten formellen Schritt auf dem Weg zur Mitgliedschaft des Landes.

„Ein historischer Moment. Ein Schritt näher an der Erfüllung des Traums derer, die ihr Leben für Freiheit, Unabhängigkeit und Demokratie geopfert haben, sowie an der Erfüllung unseres gemeinsamen und unerschütterlichen Ziels, der Europäischen Union beizutreten“, schrieb Osmani auf twitter.

A historic moment. 🇽🇰 🇪🇺

A step closer to fulfilling the dream of those who sacrificed their lives for freedom, independence & democracy, as well as, fulfilling our common and unwavering ambition of joining the European Union. pic.twitter.com/TX9Ygwl2MJ

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) December 14, 2022