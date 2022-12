Ballermann war gestern: Diese Ecken auf Mallorca sind echte Geheimtipps

Teilen

Mit seinen mehr als 3.600 km² hat Mallorca viel zu bieten. Neben charmanten Städten und obigen Dörfern lassen sich auch Strände, Gebirge und sogar ein Vulkan erkunden. Davon sind auch jährlich mehr als 1 Million Deutsche Besucher begeistert. Viele von ihnen so sehr, dass sie eine eigene Immobilie auf der Trauminsel besitzen möchten. Während das Angebot in und um die Hauptstadt Palma äußerst preisintensiv ist, gibt es noch zahlreiche Immobilien-Perlen in anderen Regionen.

Palma: Bestlage, die ihren Preis hat

Mallorca Wohnung kaufen – viele Immobilienexperten empfehlen das Investment nicht nur für Dauerurlauber, sondern auch für alle, die langfristig ihr Vermögen sichern möchten. Palma hat mit Direktlage am Meer nicht nur einen spektakulären Blick, sondern begeistert Besucher auch mit der einzigartigen Architektur und dem typischen mediterranen Lebensgefühl. Doch dieses pulsierende Leben in Bestlage hat seinen Preis. Wer in Palma eine Wohnung erwerben möchte, muss deutlich solventer sein als beim Investment in Paguera oder anderen Regionen.

https://youtu.be/r8YQyiWrQPk

Santa Ponsa: Goldstrände zum (noch) erschwinglichen Preis

Der lebhafte Ferienort ist vor allem wegen seiner goldenen Sandstrände und die vielen Outdoor-Aktivitäten besonders bei deutschen Touristen äußerst beliebt. Während der fairen Saison ist die Strandpromenade mit ihren Restaurants, Bars und zahlreichen Live-Musik-Veranstaltungen Anziehungspunkt für Jung und Alt. Hier warten ausgewählte Immobilien auf neue Besitzer, sogar mit Vermietungspotenzial. Letzteres lohnt sich vor allem in der Hauptsaison, wenn tausende Touristen in die Stadt strömen. Immer mehr Familien oder Freundesgruppen möchten nicht im Hotel leben, sondern das familiäre Umfeld in einer Ferienwohnung genießen. Durch die wachsende Nachfrage steigen auch die Preise für die Vermietungsangebote. Eine gute Einnahmequelle für ihre Ferienwohnung beispielsweise finanziert haben, denn sie können damit zur Abzahlung beitragen.

Son Ferrer: charmantes Dorf-Idyll mit Potential

Son Ferrer ist ein kleines Dorf im Zentrum der Baleareninsel. Bekannt ist es für seinen herrlichen Blick auf das Mittelmeer und die atemberaubende Landschaft. Durch die Nähe zum Flughafen (ca. 25 km entfernt), ist das beschauliche Örtchen ideal für alle, die nur wenig Anreisezeit in Kauf nehmen. Im Vergleich zu Palma oder Santa Ponsa geht es hier noch etwas beschaulicher zu. Damit ist Son Ferrer das ideale Traumziel für alle, die sich im mediterranen Klima etwas mehr Ruhe und Entspannung wünschen.

Marratxi: Hier geht es besonders ruhig zu

Im Nordosten Palmas liegt Marratxi. Die Gemeinde erwacht gerade aus ihrem Dornröschenschlaf und bietet viel Potenzial. Da sie noch ein Geheimtipp ist, gibt es einige attraktive Immobilien-Schnäppchen. Ideal sind sie vor allem für Naturliebhabende, denn die Region hat viel zu bieten. Das nahe gelegene Dorf Montuiri beispielsweise erinnert mit seinem Kopfsteinpflaster und den traditionellen Steinhäusern an längst vergangene Zeiten. Auch die Landschaft ist spektakulär und bietet mit Flüssen, Olivenhainen, Weinbergen und Mandelbaumplantagen viel Abwechslung zum Wandern, Picknicken oder einfach zum Schweifen lassen des Blicks in die Ferne.

Paguera: Typische Fischerort-Atmosphäre in den eigenen vier Wänden erleben

Paguera ist ein ruhiger Ferienort an der Südwestküste Mallorcas, auf den Balearen. Es ist seit langem ein beliebtes Ziel für Strandbesucher und Sonnenanbeter aus ganz Europa, dank seiner atemberaubenden Strände, dem warmen mediterranen Klima und der Nähe zu Palma de Mallorca. Fernab der Touristenströme und Partymeilen gibt es hier atemberaubende Strände mit vielen versteckten Buchten, in denen ungestörtes Sonnenbaden oder Wassersportarten wie Paddleboarding, Segeln und Kajakfahren möglich sind. Wer dennoch Lust auf etwas mehr Stimmung hat, findet in den Sommermonaten während der Hauptsaison einige musikalische Live-Angebote.

Bendinat: Der Geheimtipp mit Blick auf das Mittelmeer

Bendinat ist ein wunderschönes Dorf mit Blick auf das Mittelmeer im Südwesten von Mallorca, Spanien. Durch die atemberaubende Aussicht auf die Küstenregion und die Nähe zu Palma sind hier auch einige VIPs zu Hause, denn sie genießen die Dorf-Idylle gepaart mit exponierter Mittelmeerlage. Mit seinem mediterranen Klima und der wunderbaren Auswahl an Restaurants, Geschäften und Attraktionen ist das Bendinat ein ideales Ziel für einen entspannten Urlaub.