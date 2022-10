Türkei und Israel wollen Beziehungen weiter stärken

Teilen

Ankara – Israel will seine Beziehungen zur Türkei intensivieren und die beiden führenden Länder der Region wieder auf den Platz bringen, der ihnen gebührt, sagte die israelische Wirtschaftsministerin Orna Barbivai der türkischen Tageszeitung Milliyet.

„In einer Zeit, in der die Lieferketten aus dem Osten eingeschränkt sind und in Europa ein Krieg ausbricht, kann die Kombination der israelischen und türkischen Fähigkeiten das Potenzial für Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit maximieren“, zitiert Hürriyet Daily News die israelische Ministerin.

Langfristig würde die strategische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Ländern die Klimakrise, die Bekämpfung von Krankheiten und Lösungen für die medizinischen Probleme der Zukunft, die Effizienz und die Steigerung der Produktivität in der Industrie betreffen, so Barbivai weiter.

„Die aktuellen globalen Herausforderungen, die regionalen und globalen Veränderungen und die derzeitige Situation der Türkei und Israels in der Region bieten eine Gelegenheit, die komplementären Fähigkeiten der beiden Länder in der Praxis zu demonstrieren“, so die israelische Ministerin.

Israel möchte die Forschungs- und Entwicklungspraktiken und die technologische Zusammenarbeit stärken, um auf künftige industrielle Herausforderungen zu reagieren, da es sich der Industrie- und Produktionskapazitäten der Türkei in verschiedenen Bereichen bewusst ist, fügte sie hinzu.

„Die Tatsache, dass die Türkei in vielen Bereichen wie Industrie und Produktion eine regionale Wirtschaftsmacht ist, dass Israel ein Innovations-, Technologie- und Informationszentrum ist und dass die kulturelle Nähe und die herzlichen Beziehungen, die sich im Laufe der Jahre zwischen den Bürgern entwickelt haben, eine starke Wirtschaftsinfrastruktur geschaffen haben, die ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber vergangenen Krisen bewiesen hat.“

Politische und wirtschaftliche Beziehungen seien zwar miteinander verflochten, aber nicht voneinander abhängig, so Barbivai. „Da die Wirtschaft eine Brücke für die Entwicklung der politischen Beziehungen ist, sollte die eine nicht der anderen vorgezogen werden. Israel möchte seine Beziehungen zur Türkei intensivieren und die beiden führenden Länder der Region wieder auf den Platz in der Region bringen, der ihnen gebührt“.

„Die Wirtschaftsbeziehungen sind zweifellos ein wichtiger Pfeiler unserer Beziehungen“, fügte sie hinzu.

Auf die Frage, ob die Dynamik in den Beziehungen auf die Politik der Regierung oder des Staates zurückzuführen sei und ob sich diese Politik bei einem Regierungswechsel ändern werde, sagte Barbivai: „Ich bin sicher, dass die bilateralen Beziehungen, die für beide Länder von strategischer Bedeutung sind, unabhängig von den Regierungen fortbestehen werden. Wir beabsichtigen, die Beziehungen weiterhin zu stärken, egal welche Regierung an der Macht ist, da nationale Interessen auf dem Spiel stehen.“

Türkei und Israel wollen gemeinsam Frieden schaffen

Im März dieses Jahres traf Staatspräsident Isaac Herzog mit Erdogan zusammen, dem ersten Besuch eines israelischen Staatsoberhaupts in der Türkei seit 2008. „Als Politiker sind wir nicht dazu da, um zu kämpfen, sondern um Frieden zu schaffen“, so Erdogan damals.

Herzog nannte das Treffen einen „Wendepunkt in den israelisch-türkischen Beziehungen“. Man werde nicht immer einer Meinung sein, aber er erwarte, dass sich Israel und die Türkei zum Wohle aller Völker gemeinsam für die „Stabilität, den Wohlstand, den Frieden und die Sicherheit“ in der Region einsetzen. „Gute nachbarschaftliche Beziehungen im östlichen Mittelmeerraum sind für uns alle wichtig“, erklärte Herzog.

„Ich danke Präsident Erdogan für diesen herzlichen Empfang im Präsidialkomplex. Ich bin der festen Überzeugung, dass alle Völker, Religionen und Staaten in unserer Region in Frieden leben können und sollten, und dass Partnerschaften Segen und Wohlstand für uns alle bringen werden“, so der israelische Staatschef in einem Tweet.

Erdogan erklärte, dass das gemeinsame Ziel der Türkei und Israels die Wiederbelebung des bilateralen politischen Dialogs auf der Grundlage gemeinsamer Interessen sei. Der historische Besuch werde einen „neuen Wendepunkt“ in den Beziehungen darstellen, sagte Erdogan auf einer gemeinsamen Pressekonferenz.

„Unser gemeinsames Ziel mit Israel ist die Wiederbelebung des politischen Dialogs zwischen unseren Ländern auf der Grundlage gemeinsamer Interessen und der Achtung der gegenseitigen Empfindlichkeiten“, sagte er.

Erdogan:

„Es liegt in unserer Hand, in unserer Region eine Friedenskultur, Wohlstand und ein gemeinsames Zusammenleben zu schaffen“.

Es liege an beiden Seiten, damit in der Region eine Friedenskultur, Wohlstand und ein gemeinsames Zusammenleben gelinge. Erdogan bedankte sich für den Besuch seines israelischen Amtskollegen in der Türkei und erklärte, die Stärkung der Beziehungen zu Israel sei von großer Bedeutung für die regionale Stabilität und den Frieden sowie für die beiden Länder. Der türkische Staatschef wies seinen israelischen Amtskollegen auch darauf hin, wie wichtig es ist, die Spannungen in der Region abzubauen und die Vision einer Zwei-Staaten-Lösung zu bewahren.

Wiedereinsetzung der Botschafter

Im August vereinbarten der israelische Premierminister Yair Lapid und Erdogan die Wiedereinsetzung ihrer jeweiligen Botschafter und Generalkonsuln und damit die Wiederherstellung uneingeschränkter diplomatischer Beziehungen, nachdem sie diese nach der Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt durch die USA im Jahr 2018 abgezogen hatten.

Die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel erreichten 2010 ihren Tiefpunkt, als die israelische Marine ein türkisches Hilfsschiff, die Mavi Marmara, überfiel, das auf dem Weg war, humanitäre Hilfe in den blockierten Gaza-Streifen zu liefern. Bei dem Überfall wurden 10 Aktivisten getötet. Das Ereignis löste eine beispiellose Krise in den türkisch-israelischen Beziehungen aus, die seit Jahrzehnten friedlich verlaufen waren. Beide Länder riefen nach dem Vorfall sogar ihre diplomatischen Gesandten zurück.