New York: Weiteres Treffen zwischen Israel und Türkei

Ankara – Im Zuge der Wiederannäherung zwischen der Türkei und Israel soll es am Rande der UN-Generalversammlung ein weiteres Treffen zwischen hochrangigen Politikern beider Länder geben.

Wie das Büro des israelischen Ministerpräsidenten bekannt gab, wird Yair Lapid am Dienstag mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zusammentreffen. Dies ist das erste Treffen eines türkischen Regierungschefs mit einem israelischen Premierminister seit 2008.

Das Treffen ist ein weiteres Zeichen dafür, dass sich die Beziehungen zwischen Israel und der Türkei nach Jahren der Feindseligkeit erwärmen. Im März traf Staatspräsident Isaac Herzog mit Erdogan zusammen, dem ersten Besuch eines israelischen Staatsoberhaupts in der Türkei seit 2008. „Als Politiker sind wir nicht dazu da, um zu kämpfen, sondern um Frieden zu schaffen“, so Erdogan damals.

Im August vereinbarten Lapid und Erdogan die Wiedereinsetzung ihrer jeweiligen Botschafter und Generalkonsuln und damit die Wiederherstellung uneingeschränkter diplomatischer Beziehungen, nachdem sie diese nach der Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt durch die USA im Jahr 2018 abgezogen hatten.

Seit seinem Amtsantritt hat Präsident Herzog bereits mehrere Telefongespräche mit Erdogan geführt. Beim ersten Mal rief Erdogan an, um Herzog zu seiner Wahl zu gratulieren. Beim zweiten Mal rief Herzog Erdogan im Rahmen der Bemühungen um die Freilassung eines israelischen Ehepaars an, das in der Türkei verhaftet worden war. In der vergangenen Woche rief Erdogan Herzog an, um zum Tod von dessen Mutter zu kondolieren.

Die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel erreichten 2010 ihren Tiefpunkt, als die israelische Marine ein türkisches Hilfsschiff, die Mavi Marmara, überfiel, das auf dem Weg war, humanitäre Hilfe in den blockierten Gaza-Streifen zu liefern. Bei dem Überfall wurden 10 Aktivisten getötet. Das Ereignis löste eine beispiellose Krise in den türkisch-israelischen Beziehungen aus, die seit Jahrzehnten friedlich verlaufen waren. Beide Länder riefen nach dem Vorfall sogar ihre diplomatischen Gesandten zurück.

