Erdogan: Türkei und Israel können Gas nach Europa liefern

Teilen

Kiew – Die Türkei und Israel können zusammenarbeiten, um Erdgas von Israel nach Europa zu liefern.

Die beiden Länder werden bei Gesprächen im nächsten Monat über die Zusammenarbeit im Energiebereich sprechen, so der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auf dem Rückflug von Kiew vor Reportern. Ankara führe auch Gespräche über die Unterzeichnung eines Erdgasliefervertrags mit dem Irak.

Erdogan kündigte im vergangenen Monat den Besuch des israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog an.

„Dieser Besuch könnte ein neues Kapitel in den Beziehungen zwischen der Türkei und Israel aufschlagen“, sagte Erdogan in einem Interview mit dem türkischen Sender NTV im vergangenen Monat und fügte hinzu, er sei „bereit, in allen Bereichen, einschließlich Erdgas, Schritte in Richtung Israel zu unternehmen“.

„Wir werden unser Bestes tun, um auf einer Win-Win-Basis zusammenzuarbeiten“, erklärte der türkische Staatschef weiter. „Als Politiker sind wir nicht dazu da, um zu kämpfen, sondern um Frieden zu schaffen“, so Erdogan.

Seit seinem Amtsantritt hat Präsident Herzog bereits mehrere Telefongespräche mit Erdogan geführt. Beim ersten Mal rief Erdogan an, um Herzog zu seiner Wahl zu gratulieren. Beim zweiten Mal rief Herzog Erdogan im Rahmen der Bemühungen um die Freilassung eines israelischen Ehepaars an, das in der Türkei verhaftet worden war. In der vergangenen Woche rief Erdogan Herzog an, um zum Tod von dessen Mutter zu kondolieren.

Die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel erreichten 2010 ihren Tiefpunkt, als die israelische Marine ein türkisches Hilfsschiff, die Mavi Marmara, überfiel, das auf dem Weg war, humanitäre Hilfe in den blockierten Gaza-Streifen zu liefern. Bei dem Überfall wurden 10 Aktivisten getötet.

Das Ereignis löste eine beispiellose Krise in den türkisch-israelischen Beziehungen aus, die seit Jahrzehnten friedlich verlaufen waren. Beide Länder riefen nach dem Vorfall sogar ihre diplomatischen Gesandten zurück.

Türkische Politiker kritisieren Israels Politik gegenüber den Palästinensern, einschließlich der illegalen Siedlungen im besetzten Westjordanland und in Jerusalem sowie der humanitären Lage im Gazastreifen.

EastMed-Pipeline

Israel und Griechenland arbeiten an einer gemeinsamen Pipeline, die Gas aus dem östlichen Mittelmeer nach Europa bringen soll. Die EastMed-Pipeline wurde auch von der ehemaligen Regierung von US-Präsident Donald Trump unterstützt. Washington habe Griechenland nun jedoch mitgeteilt, dass die USA das Pipeline-Projekt nicht mehr unterstützen werde, da es zu regionalen Spannungen mit der Türkei führe. Erdogan schlug daraufhin eine israelisch-türkische Koordinierung für eine Gaspipeline nach Europa vor.

Turkiye’s President Erdogan says can work with Israel to carry natural gas to Europe and will discuss energy cooperation during Israeli President Herzog’s visit next month pic.twitter.com/CWmuY7kY4I — TRT World (@trtworld) February 4, 2022

Zum Thema

– Zum Tod von Aura Herzog –

Erdogan kondoliert israelischen Präsidenten Herzog