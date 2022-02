Türkei und Ukraine unterzeichnen Donnerstag Freihandelsabkommen

Die Türkei und die Ukraine werden voraussichtlich am Donnerstag ein historisches Freihandelsabkommen unterzeichnen, sagte der türkische Handelsminister am Mittwoch.

Ankara – Die Türkei und die Ukraine werden voraussichtlich am Donnerstag ein historisches Freihandelsabkommen unterzeichnen, sagte der türkische Handelsminister am Mittwoch.

„Morgen werden wir hoffentlich ein Freihandelsabkommen der neuen Generation mit der Ukraine unterzeichnen, das das Ergebnis von mehr als einem Jahrzehnt Verhandlungen ist“, sagte Mehmet Mus auf einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Ankara.

Hierzu erklärte der ukrainische Premierminister Denys Shmygal:

Wir haben die Verhandlungen mit unseren türkischen Partnern intensiviert, um sicherzustellen, dass das (Freihandels-)Abkommen den Interessen der ukrainischen Wirtschaft entspricht, Chancen für unsere Exporte schafft und das Potenzial für die Modernisierung ukrainischer Unternehmen eröffnet.

Der Handelsumsatz zwischen der Türkei und der Ukraine, die beide Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres sind, belief sich im Jahr 2021 auf insgesamt 7 Mrd. USD, wobei die ukrainischen Exporte einen Wert von 4,1 Mrd. USD hatten. Getreide und Metalle machten 70 % der ukrainischen Exporte in die Türkei aus. Die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen haben sich aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über Getreide und Metalle über ein Jahrzehnt hingezogen.

Weitere Abkommen, die am Donnerstag unterzeichnet werden sollen, umfassen die Zusammenarbeit in den Bereichen Hochtechnologie, Luft- und Raumfahrt, Jugendpolitik und Strafverfolgung, so Shmygal.

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan wird Kiew am morgigen Donnerstag besuchen, wo er am 10. hochrangigen strategischen Rat zwischen der Türkei und der Ukraine teilnehmen wird. Bereits 1991, als die Ukraine ihre Unabhängigkeit erklärte, war die Türkei das erste Land, das den neuen Status der Ukraine anerkannte.

Das NATO-Mitglied Türkei hat gute Beziehungen sowohl zu Kiew als auch zu Moskau, kritisierte in der Vergangenheit jedoch wiederholt Russlands Besetzung der ukrainischen Halbinsel Krim. Angesichts des anhaltenden Separatistenkonflikts im Osten der Ukraine, der seit April 2014 mehr als 13.000 Menschen das Leben gekostet hat, sprach sich Ankara zudem für die territoriale Integrität der Ukraine aus.

Mit einer diplomatischen Initiative erhofft sich Ankara einen russischen Einmarsch in der Ukraine abzuwenden. Die Türkei wolle Stabilität und Frieden in der Schwarzmeerregion. Erdogan habe häufig mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin über dieses Thema gesprochen, erklärte der türkische Staatschef gegenüber Medien bereits im Dezember vergangenen Jahres gegenüber türkischen Medien.

„Ob als Vermittler oder in Gesprächen mit den Russen, mit diesen Gesprächen mit der Ukraine und Herrn Putin wollen wir, so Gott will, einen Beitrag zur Lösung dieses Problems leisten“, so der türkische Staatschef am Montag. Kiew begrüßte die Erklärungen des Präsidenten. „Wir werden alle Bemühungen begrüßen, die uns helfen können, diesen Krieg zu beenden und die ukrainischen Gebiete, die derzeit unter russischer Kontrolle stehen, zurückzugeben“, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba auf einer Pressekonferenz.

In der vergangenen Woche betonte Erdogan jedoch, dass es unklug wäre, wenn Russland die Ukraine angreifen würde, und dass die Türkei in diesem Fall das tun würde, was als NATO-Mitglied notwendig ist. „Ein solcher Schritt wäre unklug für Russland und die Region“, so der türkische Staatschef.

