Türkei: Exporte nach Deutschland erreichen Allzeithoch

Die Exporte der Türkei nach Deutschland haben in den ersten neun Monaten des Jahres ein neues Allzeithoch erreicht, wie aus offiziellen Daten hervorgeht.

Die Verkäufe nach Deutschland erreichten von Januar bis September einen Wert von fast 14,26 Mrd. US-Dollar und stiegen damit im Vergleich zum Vorjahr um 10,6 Prozent, wie Daily Sabah unter Berufung auf Daten der Türkischen Exporteursversammlung (TIM) berichtet.

10,2 Prozent aller in den ersten neun Monaten ins Ausland gelieferten Waren gingen demnach nach Deutschland – allen voran Automobil-, Konfektions-, Stahl- und Chemieprodukte. Allein im September stiegen die Ausfuhren nach Deutschland um 18,2 Prozent auf 2 Mrd. US-Dollar.

Den Daten zufolge beliefen sich die Ausfuhren von Kraftfahrzeugen nach Deutschland in den ersten neun Monaten auf 3,23 Mrd. US-Dollar, gefolgt von Konfektionswaren mit fast 2,8 Mrd. US-Dollar und Stahl und Nichteisenmetallen mit etwa 1,6 Mrd. US-Dollar. Die Verkäufe von Chemikalien und chemischen Erzeugnissen sowie von elektrischen und elektronischen Erzeugnissen beliefen sich auf 1 Mrd. US-Dollar bzw. 996,3 Mio. US-Dollar.

Die Exporte von Stahl und Nichteisenmetallen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um fast 471,5 Millionen Dollar. Die Verkäufe von Konfektionswaren stiegen um 304,3 Mio. $, während die Automobilindustrie ihre Ausfuhren um 158,8 Mio. $ steigerte, wie aus den Daten hervorgeht.

Deutschland blieb somit der wichtigste Exportmarkt der Türkei, gefolgt von den Vereinigten Staaten mit 10,89 Mrd. US-Dollar, was einem Anstieg von 18,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. An dritter Stelle steht das Vereinigte Königreich, das in den ersten neun Monaten türkische Waren im Wert von 9,27 Mrd. US-Dollar importierte.

An dritter und vierter Stelle liegen Italien und der Irak mit 8,4 Mrd. bzw. 7,5 Mrd. US-Dollar. Den Daten zufolge stiegen die Ausfuhren in diese beiden Länder auf Jahresbasis um 11,5 Prozent bzw. 22 Prozent.

Die Auslandsverkäufe der Türkei haben demnach in jedem der ersten neun Monate dieses Jahres Rekordwerte erreicht.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte im März dieses Jahres bei einem Besuch von Kanzler Scholz in Ankara an, das bilaterale Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern auf 50 Milliarden Dollar steigern zu wollen.

„Als zwei G20-Länder wird es zu unserem beiderseitigen Vorteil sein, unsere Wirtschaftspartnerschaft in der neuen globalen Ordnung weiter voranzutreiben. Deutschland ist der wichtigste Partner der Türkei bei den Exporten und der zweitwichtigste bei den Importen“, sagte Erdogan während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz nach dem Treffen.

Er betonte auch, dass das bilaterale Handelsvolumen der beiden Staaten im Jahr 2020 rund 38 Milliarden Dollar betrug, während es im vergangenen Jahr auf 41 Milliarden Dollar gestiegen sei.