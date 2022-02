Wiederannäherung: Israel bestätigt Herzogs Türkei-Besuch

Tel Aviv – Israel bestätigte am Dienstagmorgen, dass Staatspräsident Isaac Herzog in die Türkei reisen wird, und kündigte an, im Laufe dieser Woche hochrangige türkische Beamte zu empfangen, um den Besuch zu planen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte zuvor gegenüber türkischen Medien erklärt, dass er Herzog im Rahmen der Bemühungen um eine Wiederbelebung der einst starken Beziehungen zwischen den beiden Ländern empfangen werde, was jedoch von israelischer Seite zuerst nicht bestätigt wurde. Der Besuch soll am 9. und 10. März stattfinden.

In einer Erklärung von Herzogs Büro hieß es am Dienstag, dass Erdogans Top-Berater Ibrahim Kalin und der stellvertretende türkische Außenminister Sedat Onal in den kommenden Tagen Israel besuchen werden, um den Besuch vorzubereiten und die Beziehungen zwischen den beiden Staaten zu erörtern.

„Während des Besuchs werden die beiden Beamten mit dem Generaldirektor des Außenministeriums, Alon Ushpiz, dem Generaldirektor des israelischen Präsidialamtes, Eyal Shviki, und hochrangigen Beamten des Außenministeriums und des israelischen Präsidialamtes zusammentreffen“, so das israelische Außenministerium in einer Mitteilung.

