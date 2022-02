Drogenkonsum in der Türkei: Durchschnittsalter sinkt auf 16 Jahre

Das Durchschnittsalter für den erstmaligen Drogenkonsum ist in der Türkei auf 16 Jahre gesunken. Dies geht aus einer Studie hervor, die Aufschluss darüber gibt, wie Erstkonsumenten zu Drogen greifen.

Ankara – Das Durchschnittsalter für den erstmaligen Drogenkonsum ist in der Türkei auf 16 Jahre gesunken. Dies geht aus einer Studie hervor, die Aufschluss darüber gibt, wie Erstkonsumenten zu Drogen greifen.

Die umfassenden Untersuchungen, die Kültegin Ögel, ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie und Neurologie Moodist, und sein Ärzteteam an 550 stationär behandelten Drogenabhängigen durchgeführt haben, zeigen, dass etwa 27 Prozent der Süchtigen bereits vor ihrem 14. Lebensjahr mit dem Konsum von illegalen Substanzen beginnen, berichtet Hürriyet Daily News.

Demnach geraten 75 Prozent der Süchtigen vor dem 18. Lebensjahr in die Drogenfalle. Diejenigen, die zum ersten Mal Drogen konsumieren, machen im Durchschnitt nach vier Jahren auch Erfahrungen mit harten Drogen wie Heroin, Hydrocodon und Oxycodon, so der Bericht. Die Quote derjenigen, die angeben, vor dem 18. Lebensjahr harte Drogen zu konsumieren, liege demnach bei 35 Prozent.

„Den Ergebnissen zufolge fangen junge Menschen im Alter von durchschnittlich 18 Jahren an, regelmäßig Drogen zu konsumieren, d. h. zwei Jahre nach dem ersten Drogenkonsum“, sagte der Experte und betonte, dass Maßnahmen, die vor dem Beginn des regelmäßigen Drogenkonsums ergriffen werden, den regelmäßigen Drogenkonsum verhindern können.

„Daher ist es wichtig, sich frühzeitig in Behandlung zu begeben“, fügte er hinzu und wies darauf hin, dass ein frühzeitiges Eingreifen für den Erfolg der Behandlung und für die Verhinderung oder Verringerung von Schäden wichtig ist.