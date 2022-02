Deutschland liefert Waffen an die Ukraine

Deutschland liefert zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte 1.000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ "Stinger" aus Beständen der Bundeswehr in Deutschland an die Ukraine.

Berlin – Wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Samstag mitteilte, liefert Deutschland zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte 1.000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ „Stinger“ aus Beständen der Bundeswehr in Deutschland an die Ukraine.

„Der russische Überfall markiert eine Zeitenwende. Es ist unsere Pflicht, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen bei der Verteidigung gegen die Invasionsarmee von #Putin. Deshalb liefern wir 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Stinger-Raketen an unsere Freunde in der #Ukraine.“, so Bundeskanzler Scholz in einer Mitteilung auf Twitter.

Umdenken in Berlin: EU-Staaten bereiten Ausschluss Russlands von SWIFT vor

Alle EU-Länder schlossen sich der Forderung an, Russland vom internationalen Zahlungsdienst SWIFT auszuschließen. Am Ende stand Deutschland allein da. Nun ändert auch Berlin seinen Kurs.

Wie Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) mitteilte, arbeitet die Bundesregierung daran, Russland vom internationalen Banken-Kommunikationssystem SWIFT auszuschließen.

„Wir arbeiten daran, Russland so vom Swift-System abzukoppeln, dass Kollateralschäden möglichst klein bleiben“, erklärte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) am Samstag auf Twitter.

