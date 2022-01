Veganes Essen in der türkischen Küche

Die türkische Küche wird in Deutschland in erster Linie mit Döner und Kebab assoziiert. Doch tatsächlich gehört sie zu den vielfältigsten Küchen der Welt und hat auch Veganern eine Riesenpalette an köstlichen Suppen, Hauptgerichte, Beilagen, Salate und Mezes zu bieten, die nicht nur geschmacklich überzeugen, sondern auch oft sehr einfach zuzubereiten sind.

Vegane Vielfalt

Immer mehr Menschen interessieren sich nicht nur aus ethischen und ökologischen Gründen für die vegane Ernährung, sondern auch aus gesundheitlichen Bedenken. Sogar Sportler wie Lewis Hamilton, Serena Williams oder Lionel Messi, die sich für den Erfolg proteinreich ernähren müssen, haben laut Betway Sportwetten von der pflanzen-basierten Ernährung profitiert.

Die Zahlen sprechen für sich. Seit einigen Jahren gehen sowohl die Fleischproduktion als auch der Fleischkonsum in Deutschland zurück. Viele internationale Küchen, die in Deutschland Fuß gefasst haben, bieten Veganern köstliche Alternativen an, weshalb Sorgen über ausreichend leckere Rezepte zum Kochen meist unbegründet bleiben. Unter ihnen befindet sich auch die türkische Küche, die jenseits vom Döner und Kebab eine große Auswahl an Speisen aus Gemüse und Hülsenfrüchte auftischt.

Besonders beliebte Gemüsesorten sind Auberginen, Zucchini, Paprika und Tomaten. Häufig verwendete Hülsenfrüchte sind dagegen Bohnen, Linsen und Kichererbsen. Als Beilage wird oft Reis oder Bulgur serviert, die anders als in Deutschland vor dem Kochen oft in Öl angedünstet werden. Mezes, die ähnlich wie die spanischen Tapas serviert werden, sowie Salate sind traditionelle Begleiter einer Mahlzeit und bestehen oft aus pflanzlichen Zutaten.

Simple, aber lecker

Eine besonders beliebte vegane Suppe aus der türkischen Küche ist die Linsensuppe, die hauptsächlich aus roten Linsen und zerhackte Zwiebeln hergestellt wird. Je nach Rezept können auch Möhren, Kartoffel und Knoblauch hinzugefügt werden. Etwas aufwendiger ist die Ezogelin-Suppe, deren Hauptbestandteile neben roten Linsen, Bulgur und Reis sind. Wer etwas Spezielles ausprobieren möchte, sollte sich an die Schwarzkohlsuppe, eine typische Speise aus der Schwarzmeerregion der Türkei, wagen. Sie besteht hauptsächlich aus weißen Bohnen und dem Superfood Schwarzkohl, die zusammen die Vorspeise zum Eiweiß- und Vitamin-C-Lieferant verwandeln.

Vegane Hauptgerichte, die häufig mit Reis oder Bulgur serviert werden, sind ebenfalls ein fester Bestandteil der türkischen Küche. Kichererbsen-, Bohnen- und Linseneintöpfe, die einfach mit Zwiebeln und Tomatenmark zubereitet werden, zählen zu den praktischsten Speisen der Küche. Auch Gemüsegerichte werden oft nach diesem Prinzip hergestellt.

Ein köstliches Beispiel hierfür ist Türlü alias türkisches Allerlei. Es besteht einfach aus angedünstete Saisongemüse, die dann in einer Tomatensoße langsam gekocht wird, sodass alle Geschmäcker aus Gemüse und Gewürzen zusammen ein leichtes, aber köstlich warmes Gericht bilden.

Für Veganer, die kalte und lauwarme Speisen bevorzugen, sind türkische Mezes und Salate eine großartige Option. Lecker ist der traditionelle Auberginensalat aus gegrillten Auberginen, Paprika, Tomaten und viel Knoblauch. Auch der Kisir sollte in der Speiseliste eines Veganers nicht fehlen. Der Bulgur-Salat beinhaltet hauptsächlich feinen Bulgur, Tomaten- und Paprikamark, Zwiebeln, Tomaten und Petersilie und wird oft mit Salz, Pfeffer, Knoblauch und Zitronensaft kräftig gewürzt.

Zudem sind gefüllte Gemüse und halbwarme Gemüsespeisen in Olivenöl eine große weite Welt aus der türkischen Küche, die von fortgeschrittenen Köchen nicht unentdeckt bleiben sollten.

Die türkische Küche ist allgemein bekannt für ihre Fleischgerichte. Daneben besitzt sich jedoch eine Riesenpalette aus veganen Speisen, die mit simplen Methoden aus Gemüse und Hülsenfrüchte hergestellt werden.

Jeder Mensch, der einen Schritt in Richtung Veganismus wagen möchte, aber Bedenken hinsichtlich Rezeptalternativen hat, sollte einen Blick in die türkische Küche werfen. Mit Sicherheit wird jeder etwas für sich entdecken.

