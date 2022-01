Der israelische Knessetabgeordnete Yair Golan bezeichnete die in der illegalen Westjordanland-Siedlung Homesh lebenden Siedler am Mittwoch als "Untermenschen".

„Das sind keine Menschen, das sind Untermenschen, sie sind verachtenswert“, so der stellvertretende Wirtschaftsminister und Mitglied der linken Meretz-Partei.

Golan warf den Siedlern vor, palästinensisches Eigentum zu zerstören. „Jetzt rufen die Siedler ‚Scham und Schande‘, weil sie evakuiert werden sollen“, so Golan. „Sie erwähnen nicht, dass diese Leute, die sich dort [in Homesh] niederlassen wollen, im [palästinensischen] Dorf Burka randalieren, Grabsteine zerschlagen und ein Pogrom veranstalten. Wir, das jüdische Volk, das im Laufe der Geschichte unter Pogromen gelitten hat, führen jetzt Pogrome gegen andere durch“, so der israelische Minister weiter.

Golans Äußerungen wurden in Israel jedoch scharf verurteilt. Die Likud-Partei forderte Golans Rücktritt. Selbst Politiker der Mitte und der Linken bezeichneten seine Äußerungen als unangemessen. Premierminister Naftali Bennett, der die rechtsgerichtete Jamina-Partei leitet, erhob ebenfalls schwere Vorwürfe.

Golans Worte seien „schockierend, beleidigend und grenzen an Verleumdung“, sagte Bennett. „Diejenigen, die sich in Judäa und Samaria niederlassen, sind die Pioniere von heute. Wir haben kein fremdes Land eingenommen, wir haben das Land unserer Vorfahren zurückerobert“, so Bennet. Golan, ehemaliger Vize-Generalstabschef der IDF, betonte in einem Interview, dass sich die Siedler nach israelischem Recht illegal auf dem Homesh-Hügel aufhielten.

„Als ich die Abteilung Judäa und Samaria [besetztes Westjordanland] [der Armee] befehligte, habe ich niemanden dort siedeln lassen“, sagte Golan. Das Land, auf dem die Siedler ihre Häuser gebaut haben, gehöre Palästinensern aus dem Dorf Burka im Norden des besetzten Westjordanlands.

Auch die IDF beschuldigte Siedler aus Homesh, „Eigentum zu zerstören und palästinensische Flaggen am Rande des Dorfes Burka zu verbrennen“. Wie die israelische Tageszeitung The Jerusalem Post berichtet, beschuldigte die NRO Yesh Din die Siedler zudem, Gräber auf dem palästinensischen Dorffriedhof geschändet zu haben.

Golan twitterte später, dass er keine pauschale Anschuldigung erhoben habe. „Meine Worte bezogen sich auf diejenigen, die Gräber schänden, unschuldige Menschen angreifen und Eigentum zerstören“, stellte Golan klar. „Was ist die richtige Art, mit solchen Leuten umzugehen? Welches sind die richtigen Worte, um sie zu nennen? Es ist an der Zeit, die Wahrheit zu sagen: Das ist nicht unser Judentum.“