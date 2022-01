Cevdet Kudret-Literaturpreis 2021 für Dr. Atiye Gülfer Gündoğdu von der Uni Köln

Der Cevdet Kudret-Literaturpreis, der nach dem 1992 verstorbenen und bis dahin führenden Literaturhistoriker und Schriftsteller der Türkei benannt ist, geht in der Sparte “Untersuchung und Forschung” 2021 an Dr. Atiye Gülfer Gündoğdu.

Die Preisträgerin, die seit letztem Jahr am Orientalischen Institut der Universität zu Köln forscht und unterrichtet, wurde für ihr Werk „Yazının Önünde: Edebi Metnin Anlamının Teşekkülünde Okurun Rolü“ [Vor dem Schreiben: Die Rolle der Leser*innen bei der Bedeutungsbildung des literarischen Textes] ausgezeichnet. Das Werk mit dem Titel „Yazının Önünde“ wurde im Juni 2021 im Hece-Verlag veröffentlicht. Es handelt sich um die 2017 angenommene, überarbeitete und neu editierte Doktorarbeit von Gündoğdu.

Urteil der Jury: Besondere Erzählstruktur, die die Beziehung der Leser*innen an die Materie stets lebendig hält

Die Jury, die sich aus Armağan Ekici, Besim Dellaloğlu, Hatice Aynur, Sevengül Sönmez und Tuncay Birkan zusammensetzt, urteilte:

„Ausgehend von der hermeneutischen Denktradition sowie der Rezeptionstheorie, hat die Autorin die bedeutende Rolle der Romane von Ahmet Mithat Efendi in der Entstehung der Figur des modernen ‘Lesers’ in der Osmanischen Literatur untersucht. Dabei hat sie nicht nur die gegebene Theorie an den Forschungsgegenstand angewandt, sondern auch eine Erzählstruktur geschaffen, die zu dem Forschungsfeld selbst beitragen kann und mit der sie das Interesse der Leser*innen an ihren Thesen stets lebendig und wachzuhalten vermag.“

Die Cevdet Kudret-Literaturpreise werden in Kooperation mit der Familie Cevdet Kudrets und der Istanbuler Mimar Sinan Universität der Bildenden Künste vergeben.

„Ich fühle mich geehrt, dass meine Arbeit von der angesehenen Auswahlkommission für den Cevdet Kudret Literaturpreis gewürdigt wurde. Auch die sorgfältige Begründung für die Auszeichnung ist für mich sehr wertvoll“, so Dr. Gündoğdu gegenüber NEX24.

Forschungsaufenthalt an der Universität Washington

Dr. Atiye Gülfer Gündoğdu wurde am 17. März 1986 in Adapazarı/Sakarya in der Türkei geboren. Sie absolvierte die Hochschule für Fremdsprachen in Kocaali und die Fakultät für türkische Sprache und Literatur der Universität des 19. Mai in Samsun. Ihren Masterabschluss erhielt sie 2012 mit ihrer Abschlussarbeit mit dem Titel „Geciktirilmiş Öykü Tekniği Üzerine Bir Karşılaştırma: Tristram Shandy Beyefendi’nin Hayatı ve Görüşleri / Karı Koca Masalı“.

Daraufhin promovierte die junge Akademikerin an derselben Universität, wo sie 2017 ihren Doktortitel erlangte. Ihre Dissertation trug den Titel: „Edebî Metnin Anlamının Teşekkülünde Okurun Rolü“. Während ihrer Promotion befand sich Gündoğdu für ein Forschungsjahr als Gastwissenschaftlerin an der University of Washington.

Von 2018 bis 2021 war die Literaturwissenschaftlerin als Lehrpersonal in der Fakultät für türkische Sprache und Literatur der Universität des 19. Mai Samsun tätig. Seit dem Wintersemester 2021/2022 forscht und lehrt die Wissenschaftlerin am Orientalischen Seminar der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln.

Yasin Baş/Köln

