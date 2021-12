Türkischer Gesundheitsminister ruft zur Booster-Impfung auf

Teilen

Ankara – Der türkische Gesundheitsminister hat die Bevölkerung erneut aufgerufen, sich impfen zu lassen.

„Obwohl sie die Unzulänglichkeit einer Dosis und anhaltende Warnungen kennen, gibt es 5.166.607 Menschen, die sich mit der zweiten Dosis des Impfstoffs noch nicht impfen lassen haben. Bei der dritten Dosis liegen wir deutlich unter dem erwarteten Niveau: Nur 12.180.234 Menschen erhielten die dritte Impfdosis. Dies entspricht 20,01 % der erwachsenen Bevölkerung. Lassen Sie sich impfen“ sagte Fahrettin Koca in einem Tweet am Dienstag.

Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5.166.607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız: Sadece 12.180.234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun %20,01’ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun. pic.twitter.com/2gogGfLEg2 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2021

Koca äußerte sich in einem weiteren Tweet zudem zu den Mutationen des Corona-Virus.

„Viren verändern sich im Laufe der Zeit, ebenso wie das Influenza-Virus, die die Grippe verursacht. Gegen unseren Kampf und die sich ändernden Bedingungen kämpft das Virus auch ums Überleben. Es mag Bedenken hinsichtlich neuer Varianten bei Covid-19 geben, aber denken Sie daran, dass die Epidemie mit schwächeren Varianten enden wird“, so der türkische Gesundheitsminister.

Virüsler, gribe yol açan Influenza’daki gibi, zamanla değişime uğrar. Bizim verdiğimiz mücadeleye ve değişen şartlara karşı virüs de hayatta kalma mücadelesi verir. Covid-19’da yeni varyantlardan endişe duyulabilir, fakat salgının sonunun zayıf varyantlarla geleceğini unutmayın. pic.twitter.com/6xJIr0d8Mu — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 1, 2021

Erdogan fordert zur Impfung auf

Auch der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat die Bevölkerung wiederholt aufgefordert, sich Impfen zu lassen.

„Alle Bürgerinnen und Bürger haben leichten Zugang zu dem Impfstoff, und er ist kostenlos. In Anbetracht der Probleme, mit denen andere Länder konfrontiert sind, ist dies ein großer Erfolg. Wir wollen die Menschen nicht dazu zwingen, sich impfen zu lassen, aber wir müssen die Chance nutzen, die der Impfstoff als wirksamste Waffe gegen die Pandemie bietet“, so Erdogan am 6. September.

In einer Videobotschaft zum muslimischen Feiertag erklärte Erdogan, dass es keine Probleme mit der Versorgung mit dem COVID-19-Impfstoff gebe, und forderte alle Menschen über 18 Jahren auf, sich impfen zu lassen. Die Impfrate im Land sei im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt auf einem „guten Niveau“.

Der Rückgang der Zahl der Todesfälle durch Impfungen spiele eine wichtige Rolle für die Moral der Nation, sagte Erdogan. Die beste Verteidigung gegen die Pandemie sei die Impfung zusammen mit Maßnahmen wie Hygiene, Maske und Abstandsregeln.

Auch DITIB empfiehlt Impfung

Auch der türkische Islamverband DITIB empfahl eine Impfung.

„Als Religionsgemeinschaft tragen wir Verantwortung füreinander und miteinander“, sagte Kazim Türkmen, Vorsitzender des DITIB-Bundesverbands und Hausherr der Zentralmoschee in Köln, gegenüber EPD. Die DITIB empfehle ihren Mitglieder, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. berichtete DOM Radio.

119,3 Millionen Impfungen

Die Türkei hat seit dem Start einer Impfkampagne im Januar dieses Jahres über 119,3 Millionen Dosen COVID-19-Impfstoff verabreicht, so die am Sonntag veröffentlichten offiziellen Zahlen. Mehr als 56,03 Millionen Menschen haben eine erste Impfdosis erhalten und mehr als 50,03 Millionen wurden vollständig geimpft, so das Gesundheitsministerium. Über 11,89 Millionen Menschen sei zudem eine dritte Auffrischungsimpfung verabreicht worden.

Seit Dezember 2019 hat die Pandemie nach Angaben der US-amerikanischen Johns Hopkins University mehr als 5,14 Millionen Todesopfer in mindestens 192 Ländern und Regionen gefordert, wobei weltweit mehr als 257 Millionen Fälle gemeldet wurden.

