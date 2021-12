Türkei beginnt Impfkampagne mit eigenem Impfstoff Turkovac

Die Türkei hat am Donnerstag mit der Verabreichung des eigenen Impfstoffs Turkovac begonnen.

Teilen

Istanbul – Die Türkei hat am Donnerstag mit der Verabreichung des eigenen Impfstoffs Turkovac begonnen.

Es handelt sich dabei um einen Totimpfstoff, der in Zusammenarbeit mit der Erciyes-Universität in der Provinz Kayseri und den türkischen Gesundheitsinstituten des Gesundheitsministeriums entwickelt wurde. Der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca teilte heute ein Video auf Twitter, während ihm der neue Impfstoff verabreicht wurde.

„Wir widmen unseren Impfstoff Turkovac in Gedenken an unsere Bürger, die wir aufgrund von Covid-19 verloren haben“, kommentierte Koca das Video. „Ich empfehle den Menschen dringend, sich mit dem Turkovac-Impfstoff impfen zu lassen, vor allem als Auffrischungsimpfung“, sagte Koca, als er seine Impfdosis im Stadtkrankenhaus von Ankara erhielt, und verwies auf die Bedrohung durch die Omicron-Variante des Coronavirus. Bisher wurde in der Türkei mit Biontech oder dem chinesischen Impfstoff Sinovac geimpft.

Nach der dritten und letzten klinischen Studie mit 40.800 Probanden, wurde im November der Antrag auf eine Notfallzulassung bei der Medikamentenbehörde TITCK gestellt, die in der vergangenen Woche für die Türkei erteilt wurde.

„Bisher hat keiner der mit Turkovac Geimpften eine schwere Form von Covid-19 entwickelt, die eine Einweisung ins Krankenhaus oder einen Aufenthalt auf der Intensivstation erforderlich gemacht hätte… Damit wird die Wirksamkeit des Impfstoffs nachgewiesen. Alle Daten werden den Ausschüssen vorgelegt, die die bereits erteilte Notfallzulassung für Turkovac prüfen, sagte Ates Kara, ein Berater des Gesundheitsministers.

In einem Fernsehinterview betonte Präsident Recep Tayyip Erdogan, dass der Impfstoff auch dazu beitragen werde, das Zögern in der türkischen Bevölkerung, das aufgrund von „weit verbreiteten Verschwörungstheorien und Impfgegner-Propaganda“ entstanden sei, zu beseitigen.

„Ich weiß, dass es ein Teil unserer Bürger die – wenn auch unbegründet – zögert, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen“, sagte Erdogan am Freitag.

„Mit Turkovac, der von unseren eigenen Wissenschaftlern in der Türkei entwickelt und hergestellt wurde, rufe ich diese Bürger auf, sich so schnell wie möglich impfen zu lassen“, fügte er hinzu.

Bereits im November vergangenen Jahres teilte Erdogan die Entwicklung eines eigenen Impfstoff mit. Im vergangenen Juni begann die dritte Phase der Tests.

„Es ist entscheidend, dass wir unseren eigenen Impfstoff haben, um unser Land so schnell wie möglich aus dem Griff der Pandemie zu retten und die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Nation zu sichern. Mit dieser Entwicklung haben wir nun den endgültigen Wendepunkt erreicht, um unseren eigenen Impfstoff zu haben“, sagte Erdogan damals.