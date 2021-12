Erdogan und Elon Musk besprechen Raketenprogram

Teilen

Ankara – Tesla- und SpaceX-Gründer Elon Musk und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan haben am Donnerstag eine Videokonferenz abgehalten.

Nachdem im Januar dieses Jahres die SpaxeX-Trägerrakete den türkischen Satelliten TÜRKSAT 5-A ins All brachte, soll der US-Raumfahrtkonzern in naher Zukunft auch den Satellit TÜRKSAT 5-B in die Erdumlaufbahn transportieren. In dem Gespräch habe der türkische Staatschef Musk zudem über das laufende Raumfahrtprogram der Türkei informiert.

Die Falcon-9-Raketen von SpaceX befördern regelmäßig türkische Satelliten sowohl für die militärische als auch für die zivile Nutzung in die Umlaufbahn. Armenische Lobbyorganisationen in Nordamerika hatten im im Januar Druck auf SpaceX ausgeübt, damit das Unternehmen aus dem Projekt mit dem türkischen Verteidigungsministerium aussteigt.

Multimilliardär Musk und Erdogan haben bereits vor Jahren die Stärkung der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, unter anderem auch die Raumfahrttechnologie, angekündigt. Musk besuchte Erdogan bereits im November 2017, nachdem der türkische Staatschef damals das erste türkische E-Auto TOGG angekündigt hatte. Bei dem Treffen im Präsidialpalast in Ankara wurden neben dem geplanten Fahrzeug auch mögliche Kooperationen in der neuesten Generation von Akkus, Wind- und Sonnenenergie, aber auch Verkehrsprobleme in Ballungsräumen und das Graben von Verkehrstunneln besprochen.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Tesla ve SpaceX’in Kurucusu Elon Musk ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. pic.twitter.com/bMew9DTJGD — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) December 16, 2021



Auch interessant

– USA –

Tesla-Gründer Elon Musk isst in Deutschland am liebsten Döner

Ein weiterer Tweet des Tesla-Gründers Elon Musk wird in der Türkei gefeiert und geht viral. Auf die Frage, was er in Deutschland am liebsten esse, antwortet der Multimilliardär mit „Döner Kebab“.