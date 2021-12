Aserbaidschan und Israel feiern 30. Jahrestag der bilateralen Beziehungen

Teilen

Baku – Bei einer feierlichen Zeremonie zelebrierten Israel und Aserbaidschan den 30. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Bei der Feier in aserbaidschanischen Hauptstadt Baku hielt auch der israelische Botschafter George Deek eine Rede.

„Die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Israel bauen auf tiefen historischen Wurzeln auf und in den letzten drei Jahrzehnten wurde diese strategische Partnerschaft um ein Vielfaches gestärkt. Unser Land hat immer die territoriale Integrität Aserbaidschans unterstützt und arbeitet heute aktiv bei der Wiederherstellung der befreiten Gebiete im wirtschaftlichen und humanitären Bereich zusammen “, sagte Deek. Während des Bergkarabach-Krieges gegen Armenien im vergangenen Jahr, belieferte Israel Aserbaidschan mit Waffen. Armenien verurteilte Israel für diese Verkäufe.

„Israel und Aserbaidschan haben strategische Beziehungen“, sagte Gallia Lindenstrauss, Analystin am Tel Aviver Institut für strategische Studien.

„Israel importiert eine ziemlich große Menge seines Öls aus Aserbaidschan und Israel exportiert Waffen nach Aserbaidschan“, sagte sie. „Aserbaidschan ist einer der größten Kunden der israelischen Verteidigungsindustrie“, so Lindenstrauss.

Deek erwähnte in seiner Rede auch die neue Handelsvertretung Aserbaidschans, die im Juni in Israel eröffnet wurde. Dieser Schritt trage nicht nur zum weiteren Ausbau der zwischenstaatlichen Beziehungen bei, sondern helfe auch, die Zusammenarbeit im wirtschaftlichen Bereich auszubauen und zu diversifizieren, so Deek weiter.

„Erneuerbare Energien, Hightech-Landwirtschaft, sparsame Technologien in den Bereichen Wassernutzung, IT-Branche, Sicherheit und Gesundheitswesen – das sind die Schlüsselfelder, an denen die beiden Länder künftig arbeiten wollen“, erklärte der israelische Botschafter. „Die aserbaidschanische Regierung unternimmt konsequente Schritte, um grüne Technologien im Energiesektor des Landes einzuführen“, sagte Deek und fügte hinzu, dass Israel im Bereich der Solar- und Windenergie weltweit führend sei.

Relevante Regierungsbehörden und israelische Unternehmer erörterten bereits mit dem aserbaidschanischen Energieministerium Aspekte der Umsetzung gemeinsamer Projekte im Bereich der erneuerbaren Energiequellen.

„Diese vielversprechenden Vorhaben sollen sowohl in der Hauptstadt als auch in der Region Karabach umgesetzt werden, Ausschreibungen in diese Richtung werden in Kürze bekannt gegeben“, so Deek.

Let the celebrations begin!

Here’s how we launched the 30 years anniversary of diplomatic relations.

30 years together 🇮🇱🇦🇿 This is just the beginning…@GeorgeDeek @MikayilJabbarov pic.twitter.com/LpdvposYAD — Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) December 6, 2021

Zum Thema

– Bergkarabach-Konflikt –

Armenien verurteilt Israel wegen Waffenverkäufe an Aserbaidschan

Armenien hat Israel vorgeworfen, Waffen an seinen Erzfeind Aserbaidschan zu verkaufen.