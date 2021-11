Türkischer Rennfahrer Toprak Razgatlioglu ist Superbike-Weltmeister

Teilen

Jakarta – Kenan Sofuoglu Protegé Toprak Razgatlioglu ist Superbike-Weltmeister 2021! Ein zweiter Platz reichte, um sich ein Rennen vor dem Ende der Saison den Titel sicherzustellen.

Der türkische Yamaha-Fahrer entthronte damit Serien-Champion Jonathan Rea, der zuletzt sechsmal in Folge den Titel geholt hatte. Ein zweiter Platz im ersten Hauptrennen am Sonntag genügt ihm zum Gesamtsieg. Für Razgatlioglu ist es der erste große Titel seiner Karriere, Yamaha triumphiert zum ersten Mal seit 2009, berichtet das Motorsport-Magazin (MM).

Zum Saisonfinale war Razgatlioglu als WM-Leader nach Indonesien an den brandneuen Mandalika Circuit gekommen. Er eroberte Samstag im Qualifying die Pole Position – unmittelbar vor Rea, berichtet MM weiter.

Der neue Weltmeister konnte es kaum glauben und zollte allen, die ihn unterstützt haben, seinen Respekt, als er das Gefühl beschrieb, das zu erreichen, wovon er immer geträumt hat: WorldSBK-Champion zu werden.

„Ich muss mich als erstes bei meiner Familie und Kenan Sofuoglu bedanken. Wir sind eine große Familie. Ich danke meinem Team für die unglaubliche Arbeit in diesem Jahr“ kommentiert der neue Weltmeister.

In einem Tweet gratuliert sein Mentor, Rekordweltmeister Kenan Sofuoglu, dem Champion zu seinem Sieg: Unsere Fahne ist nun in deiner Hand, halte sie stehts oben“, so Sofuoglu. Razgatlioglu bedankte sich bei Sofuoglu für seine Mühen.

#kenansofuoğlu repost

„Bayrağımız artık sende uzun yıllar onu zirvede tut“

Herşey için teşekkür ederim ağabey 🤲

Herzaman yanımızdasın ve verdiğin emeklerin karşılığını verdiğim için mutluyum

👑 @gencliksporbak @kasapoglu #ToprakRazgatlıoğlu #spototosporkulübü pic.twitter.com/mlUHRY47zy — Toprak Razgatlıoğlu (@toprak_tr54) November 21, 2021



„Mein Traum war, ich habe immer gesagt, dass ich in dieser Saison Weltmeister werden könnte. Das ist für meinen Vater. Ich bin heute wirklich glücklich. Für mich ist es ein unglaublicher Tag. Das ist wirklich wichtig für mich. Leider kann er meinen Sieg nicht miterleben, aber er hat immer gesagt: ‚Toprak wird Weltmeister‘. Er ist vor vier Jahren gestorben, aber heute sind wir Weltmeister, und das ist für ihn“, so Razgatlioglu.

Der in Alanya geborene Razgatlıoglu ist der zweite Sohn des berühmten türkischen Stunt-Motorradfahrers Arif Razgatlıoglu, der als Tek teker Arif bekannt war, was so viel bedeutet wie Wheelie Arif. Sein Vater starb zusammen mit seiner Freundin, die auf dem Soziussitz saß, bei einem Motorradunfall in Antalya am 17. November 2017.

Zahlreiche Prominente und auch Politiker gratulierten dem jungen Champion zu seinem Sieg, darunter auch der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu.

🙌 teşekkür ederim Sayın bakanım 🇹🇷 https://t.co/gDSinf3ygN — Toprak Razgatlıoğlu (@toprak_tr54) November 21, 2021